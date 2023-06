Se da a conocer testamento de Andrés García: alguien muy importante quedó fuera Las especulaciones detrás del testamento de Andrés García continúan presentes con la divulgación de este documento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante los últimos años de vida, Andrés García estuvo rodeado de una serie de polémicas, debido a que se decía que había un alejamiento con sus hijos; además, la situación con su última pareja sentimental, Margarita Portillo, había sido un motivo de conflicto entre el actor y sus vástagos. Eso sin contar que Roberto Palazuelos, quien tenía una relación muy estrecha con el famoso, se distanció de él también. Poco antes de la muerte del protagonista de la película Pedro Navaja la controversia detrás de su herencia se convirtió en otro motivo de especulaciones debido a que se señalaba a su ahora viuda y su hijo de aprovecharle de sus bienes. Ahora, sale a la luz el testamento García, que fue realizado en 2019, y donde se nombra como herederos a Margarita Portillo Castrejón, su última pareja; a su hermana Rosa María García García; el actor Roberto Palazuelos; a su primer esposa Sandra Vale, y sus hijos Andrés García Vale y Leonardo García Vale. Llamó la atención que su hijo Andrea no aparece como parte de los herederos, debido a que estaban peleados desde hace años. Este documento fue presentado por el programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). Donde se aclaró que existe un testamento más actual que fue hecho poco antes del fallecimiento de García. Sin embargo, también ha trascendido que el intérprete de Rubio Barrios en la serie El Pantera nunca se divorció de Vale, su primera esposa y madre de sus hijos mayores. Además, como se casaron por bienes compartidos, le corresponde la mitad de su fortuna. Andres Garcia Andres Garcia | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta situación puede complicar lo que diga el supuesto último testamento porque sólo podrían repartirse la mitad de sus bienes y se sabe que Portillo y su hijo vendieron algunas propiedades del actor. Dicho documento podría ser abierto en breve, pero se podría haber un litigio por parte de la primera cónyuge, tal como dio a conocer Roberto Palazuelos, cuyo padre, Roberto Palazuelos padre, está asesorando a Sandra Vale.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Se da a conocer testamento de Andrés García: alguien muy importante quedó fuera

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.