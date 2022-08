Teresa Rodríguez habla de UniVisionarios, serie de entrevistas a latinos que inspiran y ayudan a su comunidad La presentadora Teresa Rodríguez habla en exclusiva sobre su inspiradora serie de entrevistas UniVisionarios, resaltando la labor de latinos que ayudan a otros en su comunidad y aportan a nuestro planeta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Teresa Rodríguez Credit: Cortesía de Univision Arrojando luz en medio de tantas malas noticias en el mundo, Teresa Rodríguez se sintió emocionada y feliz de poder presentar un proyecto televisivo lleno de positivismo, que resalta las buenas acciones de latinos influyentes y cómo ellos están cambiando vidas. La presentadora habla en exclusiva con People en Español sobre la serie de entrevistas UniVisionarios de Univision Noticias que celebra a latinos que inspiran y ayudan a otros en su comunidad. "Es la primera plataforma en español que Televisa Univision lanza para reconocer a personas comprometidas con ayudar a la comunidad hispana y al mundo", dice Rodríguez. "Hemos entrevistado a personas de diferentes ámbitos. Un univisionario es una persona que inspira, que motiva, que da de sí para ayudar a otros menos afortunados". Algunos de sus entrevistados tienen fundaciones sin fines de lucro y otros simplemente usan su tiempo y recursos para ayudar a personas necesitadas o hacer un bien al planeta. "La idea es que ellos sirvan de inspiración para otros", dice la periodista, ganadora de múltiples premios Emmy, quien fue copresentadora de Aquí y ahora. Teresa Rodriguez Teresa Rodríguez entrevistando a Catalino Tapia | Credit: Cortesia de Univision "Una historia que me inspiró muchísimo es la de un jardinero de México que vive en la Bahía de San Francisco", cuenta sobre Catalino Tapia, uno de sus entrevistados. "Su hijo quería ser abogado y él trabajó como jardinero para poder pagarle la educación a su hijo. Cuando su hijo se gradúa, en la graduación se da cuenta que eran pocos con apellido hispano entre los graduados. El dijo: 'tengo que hacer algo para que más latinos puedan lograr sus sueños'. Le pidió donaciones a su clientela que era adinerada. Así empezó", añade. Como Tapia, algunos de estos univisionarios no iniciaron su labor filantrópica siendo personas adineradas o famosas, simplemente tuvieron un despertar un día y decidieron hacer un bien a otros. "El hijo lo ayudó a crear una fundación y va guiando a estudiantes hispanos para que crean en sí mismos y puedan pagar sus estudios", dice sobre este jardinero mexicano. "Ha cambiado las vidas de cientos de hispanos de bajos recursos". Teresa Rodriguez Teresa Rodríguez entrevistando a David Ortiz | Credit: Cortesía de Univision Un famoso univisionario es el beisbolista domicano David Ortiz, mejor conocido como 'Big Papi'. "Tiene una fundación en República Dominicana que ayuda a niños que tienen problemas cardíacos y vienen de familias de bajos recursos", cuenta sobre el deportista. "Él se entera de esta necesidad porque un amigo un día lo llamó y le dice: 'quiero que pases conmigo a este hospital'. Fue y cuando llegó y vio a tantos niños en los que él se veía reflejado, y vio la necesidad que había, pensó: 'gracias a Dios mis hijos no tuvieron que pasar por eso, tuvieron todo lo que necesitaban'. Pero él veía a estas madres solas con sus niños y no tenían a donde ir. Entonces empezó a recaudar fondos para ayudarlos, y ahora tiene una alianza con Massachusetts General en Boston", añade sobre el exjugador de los Red Sox de Boston. "Ahora tienen una alianza y hay niños de República Dominicana que los llevan al hospital en Boston. Les hacen operaciones, tratamientos, terapias, ayudan a los padres. Cuando él habla de su fundación le cambia el rostro. Me dice: 'Yo nací aquí y yo también era pobre de niño'", revela Rodríguez sobre su emotiva entrevista con Ortiz. Teresa Rodriguez y Maria Garza Teresa Rodríguez y María Garza | Credit: Cortesía de Univision Otra univisionaria con una historia conmovedora es María Garza. La mexicana llegó a trabajar en la Casa Blanca, pero cuando era niña trabajaba en el campo, en la cosecha de fresas o tomates. "Tenía que despertarse antes de que saliera el sol para estar en el campo y recuerda que pasaban aviones que los rociaban. Y todo el mundo miraba hacia arriba porque era refrescante, pero ella dice que lo que no sabía es que era veneno, que eran pesticidas", cuenta Rodríguez sobre Garza. "A su madre le dio cáncer, a su papá le dio cáncer, a ella le dio cáncer. Ella es una sobreviviente de cáncer. Fue arrestada marchando, exigiendo mejores condiciones de trabajo y pago para todos los obreros del campo". Desde entonces, su misión ha sido abogar por los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. Garza trabajó con El Consejo Nacional de la Raza, y luego en La Casa Blanca, como liaison para la comunidad hispana durante la administración de Bill Clinton. Poder darle un tour especial a sus padres de la casa presidencial es algo que aún recuerda con orgullo. Hoy es la directora ejecutiva de East Coast Migrant Head Start Project, y motiva a hijos de inmigrantes a triunfar en sus estudios, ayudando a primeras generaciones a graduarse de la universidad. "A pesar de los obstáculos en el camino cuando tienes una misión en la vida se puede lograr", dice Rodríguez, resaltando el ejemplo de Garza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Teresa Rodriguez y Maria Garza Teresa Rodríguez entrevistando a María Garza | Credit: Cortesía de Univision Los univisionarios serán celebrados en una gala en Washington, D.C. el 22 de septiembre, presentada por Teresa Rodríguez, Alejandra Espinoza y Rafael Araneda. Nueve univisionarios serán elegidos por un comité que incluye a Gloria y Emilio Estefan y la activista Dolores Huerta, entre otros líderes de nuestra comunidad. Un univisionario resultará ganador de la categoría Mi Univisionario, de personas nominadas por el público por su labor altruista. Estos diez finalistas recibirán $10,000 cada uno para donar a su fundación, o a una organización sin fines de lucro de su elección. La gala incluirá presentaciones musicales de grandes artistas —aún por anunciar— y será trasmitida en vivo por Univision.

