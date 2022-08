"Mi mamá murió de cáncer en el seno cuando ella tenía sus cincuentas. Yo tenía como 19 años. Ella llegó a tener una educación de octavo grado en Cuba y me decía siempre: 'yo quiero que tú estudies y que seas una mujer independiente'. Me dolió que cuando me gradué de la Universidad de Barry ella no estaba ahí", cuenta la presentadora con voz entrecortada sobre su madre Hilda Brito. "Me gradué con honores y ella no pudo estar ahí para verlo, aunque se que está desde el cielo mirando".

Sus padres fueron sus mejores maestros de vida. "Mami fue ama de casa toda su vida, trabajó muy poco tiempo en una fábrica de plásticos en Hialeah y después se enfermó con cáncer. Yo veía los sacrificios que ella hacía y que hacía mi papá", cuenta Rodríguez.

"Mi mamá siempre fue muy alegre, se reía de todo. Papi también. No recuerdo haber pasado hambre ni necesidad, y ahora me doy cuenta que nunca me tuve que quejar de nada por la armonía, el amor y la alegría que había. Sentía que no me faltaba nada, por muy poco que tuvieran".