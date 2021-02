Close

Así fue el tenso encuentro entre Raúl de Molina e Irina Baeva en Premios Lo Nuestro El presentador y la actriz tenían asuntos pendientes después de su encontronazo en los pasillos de Univision hace años. Su posado frente a las cámaras lo dice todo. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Dicen que el tiempo lo cura todo y este podría ser un buen ejemplo del sabio refranero. Raúl de Molina se reencontró con su hasta ahora no precisamente buena amiga Irina Baeva en la alfombra roja de Premios Lo Nuestro. El conductor cubano y la actriz se veían las caras después del duro encontronazo que protagonizaron hace años en los pasillos de Univision. Apenas arrancaba su romance con Gabriel Soto y parece que a Irina no le agradó la forma en que ella y su pareja eran tratados por los presentadores. El tema acabó con Gabriel no concediendo la entrevista que estaba concertada y su hoy prometida diciendo de todo menos bonito a Raúl. "Ella vino aquí y me insultó afuera, estaba enojada porque estábamos burlándonos", dijo en el cubano por aquel entonces en su programa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El tiempo pone todo en su lugar y parece que Irina ha perdonado al periodista con quien posó así tras su llegada a la premiación. Aunque Irina no luce cara de buenos amigos, accedió a tomarse la foto con él firmando así la una pipa de la paz temporal. La imagen no tiene desperdicio. Hasta sus propios compañeros de El gordo y la flaca escribían en el pie de foto de la imagen publicada en las redes del programa un texto de lo más irónico que hacía referencia al momento. "Qué feliz se ve a Irina Baeva junto a Raúl de Molina, ¿verdad?", bromeaban. Muy contenta no se veía, pero al menos hizo el esfuerzo de quedarse allí y no salir huyendo. Ha pasado mucho tiempo y tanto Irina como Gabriel han demostrado la fuerza de su relación. El también reportero dicharachero por varias décadas compartió la misma foto en su perfil de Instagram con un texto mucho más cariñoso. "Junto a la pareja más bella de la noche, Irina y Gabriel", escribió en son de paz. Gabriel también presumió fotos de esta noche de ensueño, eso sí, en ninguna estaba Raúl. Él prefirió compartir en las que salía solo con su chica y en las que derrochaban pura felicidad. "Mi hombre el más guapo", le contestó su prometida. ¡Amor del bueno!

