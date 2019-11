Tensión máxima entre Meghan Markle y el príncipe Harry y el resto de miembros de la casa real británica Aseguran que la relación entre los duques de Sussex con su familia pasa por uno de los peores momentos y es prácticamente nula. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Según parece, la actitud de la casa real británica con Meghan Markle y el príncipe Harry tras su aparición en documental Harry & Meghan: an african journey sigue siendo fría. Dolidos por las declaraciones realizadas por sus protagonistas, no han demostrado intención alguna, al menos por ahora, de pasar por alto sus comentarios. Según un testimonio de una fuente cercana a la pareja que ha recogido la revista PEOPLE, en estos momentos se encuentran bastante aislados del resto de la familia. En el caso de Harry no tuvo problema alguno en reconocer abiertamente su distanciamiento con su hermano William, algo que no sentó nada bien. El malestar de Meghan por los ataques recibidos desde su llegada a la casa real que compartió en dicho reportaje y posterior demanda a los medios también fue algo inesperado para los royals. Image zoom Photo by Toby Melville/Pool/Samir Hussein/WireImage Este informante de nuestra revista hermana asegura que nada ha mejorado en sus relaciones desde entonces y que no ha habido ningún tipo de acercamiento. "Nada ha cambiado. No se se hablan. No se interesan, nadie manda mensajes", ha compartido dicha fuente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La división familiar se ha hecho notar en los últimos eventos públicos donde Meghan y Harry han ido más por su cuenta. La falta de gestos cariñosos y empáticos entre los hermanos y cuñadas saltaba a la vista. Quizás por eso, los duques han decidido poner tierra de por medio y pasar las navidades en Estados Unidos. Image zoom Getty Images Unas vacaciones de casi seis semanas que incluyen visita y estancia con Doria Ragland, la mamá de Meghan. "Todos esperan que regresen de este descanso más fuertes que nunca y quizás después de este tiempo retirados del ojo público puedan elegir qué camino tomar", concluye la fuente. Advertisement

