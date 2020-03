El tenor español Plácido Domingo ha sido hospitalizado por complicaciones del coronavirus El cantante se encuentra en un centro de Acapulco según su hijo Álvaro Domingo y su ingreso se debe al alto riesgo que representa su edad e historial médico. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Después de anunciar a través de sus redes que se encontraba en cuarentena tras haber dado positivo por coronavirus, llegan nuevas noticias sobre Plácido Domingo. El tenor español ha sido hospitalizado en un centro de Acapulco, México, tal y como ha informado uno de sus portavoces a la agencia Efe. “Su condición es estable y permanecerá en el hospital hasta que los doctores lo consideren necesario y haya una total recuperación”, expresó. Por su parte, su hijo Álvaro Domingo habló con el diario español El Mundo y dio más detalles del ingreso de su progenitor quien aseguró que debido a su edad y su historial médico “está bajo supervisión médica”. ” Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El tenor español confirmaba en primera persona y a través de sus redes días antes que había dado positivo al test de coronavirus en un mensaje tranquilizador. La noticia dio lugar a miles de reacciones de sus seguidores que le arroparon con comentarios llenos de cariño y apoyo. A pesar de todo, el artista lanzó un mensaje de amor y esperanza en tiempos de crisis y alertó a los ciudadanos a cumplir con celo las medidas extendidas por los gobiernos de quedarse en casa. “Juntos podemos combatir este virus y detener la actual crisis mundial”, concluyó en su comunicado. Ánimo y fuerza en estos momentos. Advertisement

