Tenoch Huerta: el trasplante que salvó al mexicano que ha conquistado Marvel Tenoch Huerta comenzó a perder la vista cuando era un adolescente y afortunadamente pudo someterse a una trasplante de córnea. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tenoch Huerta Tenoch Huerta | Credit: Mike Marsland/WireImage Ahora todos hablan de Tenoch Huerta, el actor mexicano que ha conquista el universo Marvel y que participa en la segunda entrega de la película Black Panther: Wakanda Forever. Pero aunque mucho se están dando a conocer sus éxitos, poco se conoce del episodio que casi lo deja ciego para toda la vida. El actor de 41 años, nacido en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, comenzó a perder la vista cuando era un adolescente y afortunadamente pudo someterse a una trasplante de córnea. "Mi papá era rotario y a través del Club encontré una córnea que trajeron de Estados Unidos, me operaron en México a los seis meses del diagnóstico", contó el actor en una ocasión a Milenio. "Las córneas son las más sencillas de conseguir, es el órgano más sencillo de trasplantar y el que tiene menos índices de rechazo; por ello, los pacientes de córneas no esperan mucho, pero eso no ocurre con otro tipo de trasplantes", añadió. Tenoch Huerta Tenoch Huerta | Credit: Agustin Cuevas/Getty Images for Disney En 2019 Huerta compartió esta experiencia con sus seguidores de Twitter. "Hace años recibí una córnea y mi vida cambió. Hace 100 hubiera sido considerado "ciego o débil visual", hoy, la maravilla de la mente humana y su ciencia le dieron luz a mis ojos. Una familia me regaló el brillo de su ser querido y me cambió la vida". Dicha experiencia marcó tanto la vida del actor mexicano, que se convirtió en donante de órganos y accedió a ser parte del filme Vive por mí, que cuenta la historia de tres personas que están en espera de recibir un órgano que salve sus vidas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gracias entre otras cosas a este transplante, Huerta pudo llevar a cabo una increíble carrera actoral que incluye más de 55 películas como Escobar: Paradise lost, Spectre, Bel Canto y The Forever Purge. También ha formado parte de una decena de series de televisión como Capadocia, Mozart in the Jungle, Hasta que te conocí y Narcos: México y ha sido nominado en cuatro ocasiones al premio Ariel.

