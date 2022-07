Conoce a Tenoch Huerta el actor mexicano que es la nueva estrella de Marvel El trabajo de Tenoch Huerta en el cine lo ha llevado a formar parte de una las producciones más esperadas de este 2022. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta semana se dio a conocer que Tenoch Huerta participará en plan estelar en la segunda entrega de la película Black Panther: Wakanda Forever, donde interpreta a Namor, un poderoso príncipe de Atlanta que es hijo de una princesa y un humano. Este mutante será el encargado de enfrentarse contra el pueblo terrestre. Pero ¿quién es este actor latino que ha impactado a Marvel y ahora tiene su propia figura de acción? Huerta nació el 29 de enero de 1981; es originario del municipio de Ecapetec en el Estado de México. Su pasión por la actuación comenzó desde muy pequeño y gracias a la influencia de su padre quien es amante del cine. Así, comenzó a estudiar actuación, al tiempo que que ingresó a la universidad en la licenciatura de Comunicación y Periodismo. Sus primeros acercamientos al séptimo arte fueron como camarógrafo. Si debut como actor llega en 2006 cuando participa en la cinta Así del precipicio; ese mismo año, también desarrolla el rol de Aarón en la película Malamados. En 2007, llega su gran oportunidad para encarnar a Adán en el filme Déficit donde comparte créditos con Gael García Bernal. En 2008 realiza su primera participación en televisión con la serie Capadocio en el papel de Toño. Tenoch Huerta Tenoch Huerta | Credit: Victor Chavez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde entonces, su carrera histriónica ha ido en crecimiento. De hecho, ha sido nominado en cuatro ocasiones al Ariel, galardón que entrega la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de México, premio que ganó en 2012 como Mejor Actor por su trabajo en Días de gracia. En 2021, unió su voz a la de Yalitza Aparicio y otros famosos para abogar por la inclusión en el cine sin importar el color de piel; a dicha iniciativa le llamaron Poder prieto. A la fecha Tenoch Huerta ha participado a más de 55 películas que la incluyen trabajos en Hollywood como Escobar: Paradise lost, Spectre, Bel Canto y The forever purgue. También ha formado parte de una decena de series de televisión como Capadocia, Mozart un the Jungle, Hasta que te conocí y Narcos: México, entre otras.

