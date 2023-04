Actor latino de Marvel podría tomar acciones legales por exponer detalles íntimos de su vida privada Tras la fama alcanzada por Tenoch Huerta con la película Black Panther: Wakanda Forever, ha sido presa de diversos ataques que ha rebasado los límites y pretende hacer lo necesario para pararlos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras convertirse en un actor de talla internacional por su participación en la cinta Black Panther: Wakanda Forever, Tenoch Huerta se ha convertido en el centro del ojo público. Anterior a ello, había sido motivo de controversia por formar parte de una asociación civil que lleva por nombre Poder prieto, donde se propugna por igualdad de oportunidades profesionales, en cine y televisión, para personas de piel morena. El famoso también fue objeto de crítica por haber dado a conocer una imagen donde está viendo un partido de béisbol con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Ahora, denuncia que ha sido presa de fuertes ataques a su vida privada que han incluido la publicación de información personal de su familia, incluyendo sus hijas. Ante ello, el famoso ha decidido recibir apoyo legal para defenderse en contra de los involucrados. "He recibido ataques que afectan mi persona y a mi credibilidad", escribió Huerta en un comunicado. "Dichos hechos vienen de tiempo atrás, y hoy se han potenciado, se han vuelto muy agresivos al ser difamatorios. Esto aumentó a partir de que reuní y me tomé una foto con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Esa simpatía, aunada a mi firme y claro discurso antiracista y anti-clasista; obviamente me lo están queriendo cobrar diversos grupos metiéndose con mi carrera, con mi intimidad, mi familia, e inclusive, con información de mis hijas", continuó. "Se han publicado notas contra mi reputación con el mínimo de rigor periodístico, sin consultar fuentes e investigar tan siquiera lo más básico". Tenoch Huerta Tenoch Huerta | Credit: Mike Marsland/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El activista busca una solución a esta delicada situación. "El crecimiento exponencial de mi visibilidad ha desatado una serie de rumores grotescos; inclusive, han expuesto direcciones, nombres, centros de trabajo de mis familiares, fotos personales y hasta las escuelas que mis hijas, que son menores de edad. Yo me pregunto ¿de verdad es tan terrible sentarse a ver televisión con el primer mandatario?", advirtió. "Hoy me atacan con temas absurdos, en lugar de atacar el sistema racista y clasista que nos lastima. He recibido asesoría jurídica para detener los múltiples ataques y difamaciones. En general el maravilloso equipo de mujeres con quienes trabajo están haciendo una labor increíble para aminorar y aplacar toda la violencia desatada y proteger a mi familia", agregó. "Bien sabíamos que estaríamos expuestos, pero poco a poco han ido moviendo los límites de la razón; inventando y difamando. Por supuesto, no soy perfecto, cometo errores; pero me he ido haciendo cargo, trabajando en ello a lo largo de los años, porque es el único camino que encuentro". Tenoch Huerta dejó claro que esto no impedirá que continúe exponiendo temas con los que no está de acuerdo. "Nosotros seguiremos luchando por lo que creemos, seguiremos trabajando y nos haremos cargo responsables nuestros errores sí lo hay. Pero de ninguna manera daremos vuelta a atrás ni cargaremos con culpas o faltas", concluyó.

