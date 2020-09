“Tenía miedo de saber si realmente quiso que viniera a este mundo”, revela Cristian Castro de su padre Manuel “El loco” Valdés Cristian Castro abrió su corazón y dio a conocer todos los temores que tenía sobre su padre Manuel El loco Valdés. ¿Fue un hijo querido o no? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La semana pasada, falleció. Manuel El loco Valdés. Es bien conocido que este comediante es el padre de Cristian Castro, cuya relación entre ambos fue muy lejana hasta que el último cumplió 30 años. Ahora, el cantante confiesa que la falta de convivencia con su progenitor lo hizo pensar en que había un rechazo por parte del actor debido a que “no tenía mucha referencia de sus sentimientos hacia mí”. “Tenía miedo de saber si realmente quiso que viniera a este mundo o no”, reveló Cristian Castro a los medios de comunicación. “Tuve miedo de que no estuvo ahí. No sabía si me quería, si no me quería mucho”. RELACIONADO: Manuel el loco Valdés habla por primera vez de cómo se separó de Verónica Castro Image zoom El intérprete de “Azul” también dio a conocer que se refugió en el cariño de su madre Verónica Castro y de su abuela Socorro para tratar de palear el dolor de conocer a su padre. Después supo que si hubo intentos de su parte para que se diera un acercamiento, aunque no hubo éxito. Image zoom mezcalent.com “Sé que me buscó de chico [cuando era niño], que también me buscó de joven”, agregó. “Se que [Manuel el loco Valdés] tenía ganas de ser mi papá”. El cantante reconoció cuanto anhelaba tener una relación con el comediante. Cuando se logró, intentó ser un hijo lo más cercano posible y llamarle o verlo cuando podía. Image zoom Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Tuve la necesidad de tener su versión de las cosas, de ver en sus ojos que había pasado y que más o menos me dijera, verdad o mentira, pero lo hizo muy cariñosamente”, relató. “Hicimos una relación muy bonita, de papá e hijo que eran amigos y yo quise estar cerca de él, y lo más cariñoso que pude”. Cristian Castro está feliz y agradecido que Manuel El loco Valdés fuera su padre. “Estoy agradecidísimo, si no fuera por El loco Valdés no estaría aquí”, concluyó.

