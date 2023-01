Sale nuevo tema de Shakira y causa revuelo por supuesta dedicatoria a su ex Gerard Piqué, ya hay memes La nueva canción de Shakira, titulada "BZRP Music Sessions #53", ha causado revuelo por las aparentes alusiones a la infidelidad de su ex Gerard Piqué. Los memes al respecto están a la orden del día. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Primero fue "Te felicito"; luego "Monotonía", ahora Shakira lanza su más reciente tema titulado "BZRP Music Sessions #53" y se asegura que está dedicado a Gerard Piqué y su infidelidad con Clara Chía, mientras seguía con la cantante, tal como menciona su letra. "Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión"; "Una loba como yo no está para novatos, una loba como yo no está pa' tipos como tú"; "A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú"; "Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques"; "Te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan"; "Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música perdón que te salpique"; "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda"; "Tiene nombre de persona buena, claramente no es cómo suena"; "Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú, pa' tipos como tú"; "Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo"; "Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado dale despacio". Shakira y Gerard Pique Credit: Mezcalent; JOSEP LAGO/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este sencillo ha ocasionado la reacción de los internautas, quienes no dudaron en realizar una serie de memes al respecto. "Piqué: le mete los cuernos, le pelea la custodia de los hijos para q no se vaya de españa, la humilla públicamente mostrándose con la actual a pesar de lo hablado…. Shakira: Saca una canción… Hombres: cruel, despechada, dolida, no piensa en los hijos", mencionó un usuario en Twitter. "No le bastó con la barra de sal-Pique y se aventó la de 'Clara-mente es igualita que tú'. Diossss, diosss ni Tamara Falco la ha de estar pasando peor que Piqué y Clara Chía"; "Shakira: *Procede a tirarle a Piqué con toda su alma la canción más explícita del mundo*"; "Yo yéndome a dormir feliz, después de escuchar la tiradera de Shakira a Piqué", agregaron. Shakira y Paquita la del Barrio Estas frases están acompañadas de dibujos y videos alusivos en tono de burla. Incluso hay uno donde la cantante colombiana se va transformado poco a poco en Paquita la del Barrio. "BZRP Music Sessions #53" que Shakira realizó en colaboración con el productor argentino Bizarrap, logró a solo siete horas de su lanzamiento sumaba 21 millones de vistas en YouTube y sigue sumando.

