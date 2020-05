El rapero Tekashi 6ix9ine critica a Justin Bieber y a Ariana Grande... ¡y ella le responde así! El rapero Tekashi 6ix9ine no se quedó callado cuando un nuevo tema de Ariana Grande y Justin Bieber se llevó el primer lugar en las listas de popularidad de Billboard. ¡Ariana Grande reaccionó así ante sus comentarios! Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El rapero Tekashi 6ix9ine recién lanzó el tema "Gooba" el 8 de mayo tras salir de prisión, haciendo historia en YouTube con la popularidad del video. El cantante —cuyo verdadero nombre es Daniel Hernández y es de origen puertorriqueño y mexicano— publicó un video el viernes acusando a Billboard de manipular sus listas de popularidad a favor de artistas de su preferencia. Tekashi nombró el nuevo tema "Stuck With U" de Justin Bieber y Ariana Grande como ejemplo. Al parecer se molestó cuando ese dueto ocupó la posición número 1 y su canción "Gooba" el número 3 de la lista de Billboard. Image zoom Justin Bieber, Ariana Grande y Tekashi 6ix9ine Jon Kopaloff/Getty Images; ANGELA WEISS/AFP via Getty Images; Kevin Mazur/Getty Images for Roc Nation "Estoy muy decepcionado de que a Billboard le pagan por los número 1 y manipulan las listas", dijo en el video. Ariana Grande respondió en Instagram, sin mencionar al rapero. "Yo no gasto mi energía en drama o acusaciones extrañas normalmente, pero esto ya ha ido demasiado lejos", expresó la diva estadounidense. "Mis fans compraron la canción, los fanáticos de Justin Bieber compraron la canción. Nuestros fanáticos compraron la canción, nunca más de cuatro copias cada uno, como indican las reglas. Son muy fieles y le doy gracias a Dios cada día de tenerlos en mi vida". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Grande añadió: "Las ventas cuentan más que los streams. No pueden desacreditar esto aunque traten. Si alguien se siente molesto por su desplazamiento en las listas esta semana, o está rompiéndose la cabeza tratando de buscar maneras de desacreditar a mujeres trabajadoras (y solo mujeres por alguna razón), te pido que te tomes un momento y te vuelvas más humilde". Justin Bieber también saltó en redes sociales en defensa de Ariana Grande y de la canción de ambos. "Esta es mi canción con Ariana Grande y me siento honrado de trabajar con ella para recaudar dinero para una gran causa. Si vas a decir su nombre entonces asegúrate de decir el mío también porque es nuestra canción". Tekashi respondió en Instagram Stories, etiquetando a Grande. El rapero dijo que no tenía nada en contra de ella y admiraba su talento pero estaba molesto con Billboard. "Tú no entiendes mi dolor, mi frustración es con Billboard, yo hablo por los millones de chicos que vienen de la nada", dijo el rapero, quien contó que su madre recogía latas de la calle y él tuvo que trabajar como mesero y lavaplatos para ganarse la vida antes de la fama. Tekashi añadió que su background y camino al éxito era muy diferente al de Ariana. ¿Se alargará este conflicto en redes sociales? ¿O el rapero expresará su descontento en una nueva canción? ¡Estaremos pendientes!

