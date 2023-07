Tekashi 6ix9ine y Yailin celebran éxito musical con fotos impactantes Tekashi 6ix9ine y Yailin La Más Viral desatan revuelo con estas fotos tras éxito musical. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tekashi 6ix9ine yailin Credit: Tekashi 6ix9ine IG En un giro inesperado, el polémico cantante Tekashi 6ix9ine ha dejado al público en vilo después de publicar tres fotos en su popular cuenta de Instagram -que ya cuenta con más de 25 millones de seguidores- donde lo vemos posando junto a la famosa influencer Yailin La Más Viral. Las imágenes han desatado un frenesí en las redes sociales y entre los fanáticos, ya que se especula que podrían sostener un romance. La incógnita del romance En una de las fotos, ambos aparecen abrazados, lo que ha dado lugar a una ola de comentarios y teorías sobre una posible relación amorosa entre los dos. No cabe duda que los seguidores de ambos están ansiosos por descubrir si hay algo más que una simple amistad detrás de esta aparente cercanía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tekashi 6ix9ine yailin Credit: Tekashi 6ix9ine IG Una palmada controversial La tercera foto, sin duda, ha sido la más polémica. En ella, Tekashi69 aparece dando una palmada en el trasero de la dominicana de 21 años. "5,000,000 en 20 horas. Todos me dieron la espalda, ¿cómo es posible que aún esté ganando? Dios", escribió el controvertido rapero en el pie de las imágenes. Tekashi 6ix9ine yailin Credit: Tekashi 6ix9ine IG Además de darle una palmada en su derriere, ambos causaron controversia recientemente al darse un beso en la boca. Yailin y Tekashi Yailin y Tekashi disparan la temperatura | Credit: Youtube/Tekashi El tema musical "Shaka Shaka", la cual acaba de estrenarse, ha sido todo un éxito en las plataformas de streaming. En un giro sorprendente tras su ruptura con el reconocido rapero Anuel AA, la madre de Cattleya -producto de su matrimonio con el intérprete de "Más rica que ayer", ha demostrado que está más fuerte que nunca. La talentosa cantante ha mantenido una actitud enérgica y positiva, dejando en claro que está dispuesta a seguir adelante con su carrera y proyectos en el mundo del entretenimiento.

