El secuestrador de Tekashi 6ix9ine recibe una dura condena Uno de los pandilleros encontrado culpable del secuestro del famoso rapero deberá cumplir una larga pena tras las rejas. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El rapero Daniel Hernández, mejor conocido como Tekashi 6ix9ine, se anotó una victoria tras la condena a 24 años de prisión de uno de los pandilleros encontrados culpables de su secuestro. Luego de tres semanas de juicio ante un jurado que lo encontró culpable de los cargos imputados, un juez del distrito de Nueva York condenó a Anthony Ellison, conocido como Harv, por su papel en el secuestro del afamado rapero en julio del 2018. El hombre de 33 años fue condenado también de acuchillar a otra persona en el rostro en un incidente separado en octubre del 2019, según People. “[Ellison era] un miembro de alto rango de Nine Trey Gangsta Bloods, una pandilla violenta que causó destrozos y estragos por todo Nueva York”, comentó la fiscal Audrey Strauss. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante el juicio en que enfrentó cargos de conspiración de crimen organizado, secuestro, mutilación y asalto, Ellison admitió que había cometido errores. “No soy un ángel, pero no soy un monstruo. Tengo mis fallas. Soy humano”, expresó el pandillero, según la agencia Associated Press. Por su parte, el juez a cargo del caso lo describió como una persona “cruel y atroz” por abrirle la cara a un hombre con un arma blanca. De acuerdo a reportes, la víctima ahora tiene una cicatriz que corre desde su oído hasta su barbilla. Por el momento Tekashi 6ix9ine no se ha expresado sobre el fallo del del juez, que incluye cinco años de libertad supervisada. Image zoom Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Roc Nation Tekashi estuvo el año pasado en el ojo del huracán tras llegar a un acuerdo con la fiscalía luego de ser arrestado por sus lazos con la pandilla. Admitió haber asaltado a un rival y participado en un intento de asesinato en marzo del 2018, además aceptó haber vendido un kilo de heroína en el 2017. Inicialmente, el cantante enfrentaba una pena mínima de 47 años y una máxima de cadena perpetua. Sin embargo, accedió a colaborar con las autoridades y desenmascarar a varios miembros de la violenta organización a cambio de una pena menos severa. Luego de casi dos años tras las rejas, el rapero obtuvo la libertad el pasado abril.

