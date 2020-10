Close

Tekashi 6ix9ine reaparece tras ser demandado por supuesto video sexual con una menor ¿Qué quiso decir con su video? ¿Quiso mandar algún mensaje? ¡Mira el clip donde reapareció y que ha dejado a muchos intrigados! Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El rapero Tekashi 6ix9ine ha resurgido en redes luego de que una menor de edad lo demandara acusándolo de haberla filmado bajo la influencia de drogas y alcohol y cuando ella tenía solamente 13 años. Según el sitio TMZ una mujer identificada como Jane Doe está acusando a Daniel Hernandez -nombre de pila del rapero nacido en Brooklyn- de presuntamente abusar de ella en una fiesta celebrada en 2015. En la demanda la supuesta víctima asegura que el rapero junto a otro hombre, Tay Milly, realizaron 3 vídeos sexuales explícitos que según ella, luego decidieron publicar en línea. Los documentos legales afirman que en el primer vídeo se mostraba a Doe haciéndole sexo oral a Milly. En el segundo vídeo supuestamente la menor de edad aparecía en ropa interior sentada en el regazo del rapero y en el tercero, ella afirmó haber estado desnuda mientras Milly tocaba su cuerpo. 6ix9ine no ha hecho declaraciones al respecto, sin embargo este jueves reapareció en un video que compartieron sus fans donde se observa cómo le hacían unos tatuajes nuevecitos. En el clip el artista de 24 años, que ha estado plagado de problemas judiciales en el pasado, no pronuncia palabra alguna, pero permite que le graben sin detener el clip. Al fondo se obervan cámaras vigilando quién entra y sale de la habitación donde se le hicieron los tatuajes. El artista no prouncia palabra alguna y algunos se preguntan si quiso o no mandar algún tipo de mensaje en código con el video. Tekashi 6ix9ine en su más reciente aparición en la red: Un post de septiembre pasado con la ex de Rob Kardashian, Blac Chyna: Este es el último post oficial del artista, quien recientemente semanas sufrió una supuesta sobredosis por pastillas dietéticas: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “[Tekashi] defenderá la demanda vigorosamente”, dijo al mencionado sitio Lance Lazzaro, abogado de 6ix9ine, asegurando que esto ocurrirá una vez que su cliente reciba la notificación correspondiente. La demanda se antoja complicada, especialmente porque ya han pasado 5 años desde el incidente y es hasta ahora que la presunta víctima ha decidido denunciar lo ocurrido.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Tekashi 6ix9ine reaparece tras ser demandado por supuesto video sexual con una menor

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.