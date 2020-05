Así respondió el rapero 6ix9ine a la fundación de niños que rechazó su cuantiosa donación Una de las organizaciones resaltó que no aceptan donaciones de personas que no sean coherentes con sus valores. El cantante no se quedó callado. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El rapero Tekashi 6ix9ine criticó duramente a una entidad que ayuda a combatir el hambre infantil que rechazó su donación de $200,000. La fundación No Kid Hungry comunicó que aunque estaban “agradecidos por la generosa oferta”, no podían aceptarla por respeto a sus políticas internas. “Hemos informado a sus representantes que hemos rechazado esta donación. Como tenemos una campaña centrada en los niños, nuestra política es rechazar la financiación de donantes cuyas actividades no se alinean con nuestra misión y valores", dijo la fundación, según múltiples medios de comunicación. El artista de 24 años cuyo nombre es Daniel Hernández tachó de “cruel” la respuesta de la entidad, que en su opinión solo hace que perjudicar a los pequeños que necesitan ayuda en medio de la pandemia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “No Kid Hungry prefiere sacar la comida de la boca de estos niños inocentes, nunca vi algo tan cruel", escribió el intérprete de “Kooda” en las redes sociales. Image zoom "Durante esta pandemia, entiendo que hay enfermeras y héroes en primera línea que arriesgan su vida a diario para salvar a otros. Pero nunca olvidemos a los niños y las familias que dependen de nuestras escuelas públicas para comidas diarias y alimentos,”, comentó en un mensaje en Instagram que luego borró, reportó el sitio Complex. A los pocos días de haber salido de la cárcel, el cantante urbano con cabello de colores sigue dando de qué hablar. Su reaparición en las redes sociales con un live fue muy seguida. El cantante se encuentra cumpliendo en casa una condena de dos años de cárcel luego de que un juez aceptara su salida de la cárcel por temor al coronavirus, ya que el artista padece de asma. Hernández recibió la condena de prisión en el juicio en contra de excompañeros suyos en una banda delictiva, contra los que el artista testificó.

