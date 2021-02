Close

Nuevo documental sobre la turbulenta vida del rapero Tekashi 6ix9ine causa polémica El director de un nuevo documental sobre el rapero Tekashi 6ix9ine lo describe como "un ser humano horrible". Mira lo que reveló. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La vida del controversial rapero Tekashi 6ix9ine ha inspirado un nuevo documental que estrenará el 21 de febrero en Showtime. El director de la docuserie Supervillain: The Making of Tekashi 6ix9ine habló con Page Six sobre el cantante, describiéndolo como "un ser humano horrible". Karam Gill dijo que la audiencia se sorprenderá al ver lo "calculador" que es el artista, que según él sabe manejar a su antojo las redes sociales y es un experto en crear controversia. Gill confesó que al principio no quería grabar el proyecto porque Tekashi es un "individuo tóxico" pero que entendió que era importante contar su historia. El cantante, cuyo verdadero nombre es Daniel Hernández, nació en Nueva York y es de origen mexicano y puertorriqueño. El director lo describe como una persona "sin talento o moral" que se hizo famoso gracias al poder de las redes sociales. Sin duda, sabe llamar la atención. Tras salir de la cárcel el año pasado, su nuevo tema "Gooba" rompió récords de vistas en YouTube. "El público y los medios [de comunicación] lo odian porque él es realmente un ser humano horrible que ha hecho cosas terribles", afirmó Gil, añadiendo que al rapero le encanta "instigar" y ser el centro de la polémica. Image zoom Credit: (Kevin Mazur/Getty Images for Roc Nation) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: (Shareif Ziyadat/WireImage) El abogado de Tekashi, Lance Lazzaro, reaccionó al documental. "Es la cosa más lejana a la verdad. Los talentos de Danny hablan por si mismos y Danny es un buen ser humano", dijo a Page Six. "Daniel Hernández nunca fue entrevistado y nunca participó", añadió sobre la docuserie.

