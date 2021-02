Close

Tekashi 6ix9ine muestra su impresionante pérdida de peso: ¿cómo lo logró? El rapero de origen mexicopuertorriqueño reveló cuál fue su secreto para perder 60 libras en pocos meses. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con el enfoque adecuado y voluntad todo se puede. Una prueba de ello es el testimonio del cantante urbano Daniel Hernández, mejor conocido como Tekashi 6ix9ine, quien luego de haber pasado por la cárcel y ganar peso, decidió tomar el control de su salud. El intérprete de "Kooba" contó a través de sus redes sociales que tras recuperar la libertad, más el confinamiento por la cuarentena, no dejaba de comer por la ansiedad. Eso lo llevó a pesar hasta 204 libras. Una de las medidas que adoptó para bajar de peso, explicó, fue alejarse de las redes sociales y hasta de la música durante 6 meses porque necesitaba concentrarse en sí mismo. "Aquí estoy hoy 60 libras menos, en 140. Todo esto para decir en la vida todo el mundo necesita un descanso, en el caos de todo lo que está pasando en tu vida, di a ti mismo: 'Yo controlo lo que pasa en mi vida'. No dejes que nadie te diga que las cosas que quieres no es posible, eso es falso", escribió en Instagram junto a un carrusel de fotografías donde muestra su evolución física. "¡Lo quieres, ve a buscarlo! Aduéñate de esa mierda. Soy y siempre seré el rey de Nueva York", agregó con orgullo. Tekashi regresó a Instagram después de permanecer en silencio en las redes sociales desde el pasado septiembre. Un mes después fue hospitalizado debido a una sobredosis de pastillas para adelgazar, reportó el New York Post. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El polémico rapero de origen mexicopuertorriqueño ha sido transparente acerca de sus problemas de salud mental y compartió el año pasado que pensó en quitarse la vida mientras cumplía condena en prisión. Tekashi estuvo el año pasado en el ojo del huracán tras llegar a un acuerdo con la fiscalía luego de ser arrestado por sus lazos con una pandilla. Admitió haber asaltado a un rival y participado en un intento de asesinato en marzo del 2018, además aceptó haber vendido un kilo de heroína en el 2017.

