Tekashi 6ix9ine no podrá cantar en Premios Juventud por medidas de seguridad Univision y las autoridades en Puerto Rico determinaron que por cuestiones de seguridad el rapero Tekashi 6ix9ine no podrá cantar junto a Yailin en Premios Juventud. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El rapero Tekashi 6ix9ine no podrá cantar en Premios Juventud junto a Yailin. Se creó una gran expectativa ante la presentación de los interpretes de "Pa ti" en estos premios de Univision en la Isla del Encanto. Hasta se creó el rumor de que Tekashi y Yailin podrían revelar finalmente si mantienen un romance durante la gran noche de Premios Juventud. Sin embargo, sus fanáticos se quedarán con la incógnita. Univision y las autoridades en Puerto Rico determinaron que el cantante no podrá presentarse en el escenario por cuestiones de seguridad. Así lo informó la cadena en un comunicado que leyeron los presentadores de Despierta América. "Sabemos que muchos fans están emocionados por la tan esperada participación de 6ix9ine y Yailin 'la más viral' en esta edición de Premios Juventud en Puerto Rico. Luego de un profundo análisis de las preocupaciones mencionadas y de un trabajo muy cercano con las autoridades locales, la autoridad del Distrito de Convenciones de Puerto Rico, el Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico y Univision, concluyeron que el artista 6ix9ine no será parte del evento", detalla este mensaje de Univision. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tekashi 6ix9ine Credit: John Parra/Getty Images El artista de raíces mexicanas, cuyo verdadero nombre es Daniel Hernández, compartió un video en sus Instagram Stories llegando en avión privado a Puerto Rico, la tierra natal de Anuel AA. "Puerto Rico, la isla, llegamos", dijo. "Estoy en Puerto Rico, los rumores no es cierto", expresó el rapero en sus redes sobre la advertencia de no viajar a Puerto Rico por presuntas amenazas en contra del cantante. Tekashi 6ix9ine Credit: John Parra/Getty Images "Esta medida se toma en base a las recomendaciones de seguridad realizadas por las entidades competentes y con el firme compromiso de siempre priorizar la seguridad y el bienestar de todas aquellas personas que forman parte y asisten al espectáculo", añadió Univision en su comunicado. Otras estrellas que sí se presentarán esta noche son Yailin, Chiquis, Camilo y Wisin, entre otros. Premios Juventud se trasmitirá hoy, jueves 20 de julio, a partir de las 7 p.m. por Univision.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Tekashi 6ix9ine no podrá cantar en Premios Juventud por medidas de seguridad

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.