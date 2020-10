Tekashi 6ix9ine fue hospitalizado por sobredosis Tekashi 6ix9ine parece seguir envuelto en polémicas. Hace unos días, el rapero sufrió un revés de salud que dio motivo a una serie de especulaciones. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Al parecer, las controversias en la vida de Tekashi 6ix9ine parecen no tener fin. El rapero fue llevado de emergencia a un hospital de Florida, luego de ser víctima de una inusual sobredosis compuesta por pastillas para bajar de peso y cafeína. De acuerdo con el sitio en línea The Shake Roo, Daniel Hernández, nombre real del cantante, les explicó lo que había ocurrido. Así, relató que la mencionada sobredosis ocurrió cuando combinó dos pastillas de Hydroxycut, anunciado como suplemento alimenticio, con una taza de café. El joven de origen mexicano-puertorriqueño advirtió que sólo se debe consumir una pastilla. Momentos después, aumentó su frecuencia cardíaca y comenzó a sudar excesivamente mientras estaba frente a su computadora. RELACIONADO: Así respondió el rapero Tekashi 6Ix9ine a la fundación de niños que rechazó su cuantiosa donación Image zoom Instagram / Tekashi 6ix9ine El intérprete de “GOOBA” dejó claro que no ingirió algún tipo de droga. Aseguró que no utiliza ninguna clase de estupefacientes y, además, este tipo de sustancias lo enviaría de regreso a la prisión. El rapero explicó que las pastillas para bajar de peso las utiliza porque ganó mucho peso al salir de prisión. Actualmente, ha bajado poco menos de 25 libras (11 kilos) y pretende continuar en régimen hasta conseguir pesar 150 libras (68 kilos), que es su objetivo final. Image zoom Kevin Mazur/Getty Images for Roc Nation El cantante fue motivo de críticas tras cooperar con las autoridades y declarar en contra de quienes fueran sus cómplices en el delito de tráfico de drogas. Además, se declaró culpable de los cargos de posesión ilegal de armas de fuego y extorsión como miembro de una violenta pandilla de Brooklyn conocida como los Nine Trey Gansta Bloods. Su testimonio ocasionó que fuera tachado de “traidor” a nivel público, pero al mismo tiempo le evitó una condena de un mínimo de 47 años de prisión; la cual, se redujo a solo dos. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En abril de este año, Tekashi 6Ix9ine salió de prisión para cumplir arresto domiciliario; tenía que portar un localizador GPS y solo tenía permitido salir de su casa para visitar al médico. El pasado mes de agosto cumplió su condena. Si bien, ya está libre, debe cumplir con un periodo de libertad condicional, tal como lo dio a conocer.

Close Share options

Close View image Tekashi 6ix9ine fue hospitalizado por sobredosis

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.