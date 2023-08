Tekashi 6ix9ine: ¡arresto de última hora en Florida! El rapero y colaborador de Yailin La Más Viral pasó apenas unas horas en la cárcel de la que saldría tras pagar una fianza de dos mil dólares. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A primera hora de este jueves, el programa Despierta América se hacía eco de una noticia que afecta a Tekashi 6ix9ine. El rapero fue arrestado la pasada noche del miércoles en Florida e ingresó en la cárcel del condado de Palm Beach, como informan los reportes a los que ha tenido acceso el show de Univision. ¿Qué razón le llevó de nuevo a los calabozos al artista? Jomari Goyso daba los motivos que empujaron a los policías a ir en su búsquea. Tekashi Tekashi es arrestado | Credit: (Photo by Shareif Ziyadat/WireImage) "Por cargos de no comparecer. Esto se produce meses después de que fuera golpeado, si recuerdan bien, en un gimnasio aquí en la Florida", explicó el conductor español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La estancia del artista y colaborador de Yailin La Más Viral en prisión apenas fue de tres horas. El tiempo suficiente pagar una fianza de dos mil dólares y salir finalmente en libertad. Hasta el momento de esta nota, el intérprete de "Shaka Laka" no había hecho ninguna declaración pública al respecto.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Tekashi 6ix9ine: ¡arresto de última hora en Florida!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.