Tego Calderón en el ojo del huracán por insultar a sus fans en un concierto El Abayarde se fue del escenario en el club Vértigo, pero antes dirigió unas palabras poco placenteras a los presentes dejándolos molestos. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Uno de los pioneros del reggaetón se encuentra en el ojo del huracán. Los fans de Tego Calderón pasaron un rato amargo luego de que el artista los dejara anonadados en una presentación en Houston, desafortunadamente, no fue por mostrar su talento en la tarima. El Abayarde se fue del escenario en el club Vértigo, pero antes dirigió unas palabras poco placenteras a los presentes dejándolos molestos. Luego de terminar una canción tomó el mismo micrófono para insultar y dejarles claro que no le importa si su audiencia "lo odia o no". Tego fue abucheado hasta salir del escenario diciendo "Pa'l car***" mientras tomaba un último trago de licor y vertía la botella en el piso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El infortunado suceso quedó documentado en las redes sociales tras ser compartido por varios de los presentes. Algunas otras imágenes también muestran al reggaetonero discutiendo con su equipo tras bastidores. Calderón ha sido arrestado por presuntamente manejar bajo la influencia del alcohol y obtubo recibió una orden de restricción contra por parte de su exnovia, Katiria Millán. Mientras Calderón se ha mantenido alejado de los escenarios, sus colegas del reggaetón continúan apoyándolo en cada uno de sus pasos a pesar de su desafortunado historial de conducta. Artistas como Farruko, J Alverez y Jowell de Jowell & Randy mostraron su apoyo en la sección de comentarios en la publicación de Tego. "Estoy contigo, hermano. La gente no entiende lo sucio que es este negocio", escribió en una publicación justificando la reacción del veterano de la música urbana. Advertisement

