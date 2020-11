Close

“Sé que de ésta me levanto”: ¡Tefi Valenzuela vuelve triste a sus redes tras agresión! Mientras que el viernes Eleazar Gómez entró en prisión, la cantante peruana se recupera del episodio y apareció durante el fin de semana para dejar un sentido mensaje. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una grave polémica sacudió a los medios esta semana al conocerse que la cantante Tefi Valenzuela había denunciado al actor de Televisa Eleazar Gómez por un caso de violencia doméstica. Los hechos se desarrollaron después de una cena romántica la pasada semana en la que al parecer el actor pidió la mano de la bella cantautora. En la madrugada del miércoles, los vecinos de Valenzuela escucharon gritos pidiendo ayuda de la joven y le dieron refugio hasta que llegó la policía. Después de que el hermano de Zoraida Gómez fuera detenido e ingresado en prisión el viernes, este fin de semana la peruana volvió a sus redes mientras se recupera de la agresión y sus heridas con una foto del recuerdo: “Les comparto esta foto de hace unos meses cuando adopte a Cumbia” dijo refiriéndose a su perrita. “No sabía lo bonito que sería ser su mamá, en días que me siento mal o triste como hoy, ella siempre me anima”, confesó durante el sábado. “Gracias por tanto cariño, quería que me vean sonriendo porque así quiero estar pronto, soy una mujer muy fuerte y se que de ésta me levanto. Los quiero”, finalizó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las redes se volcaron en señal de apoyo. La actriz y modelo Macarena Vélez escribió en su muro: “Eres una guerrera hermosa”; la cantante peruana Maricarmen Marín también le mandó un corazoncito. No solo las celebridades, también sus fans se deshicieron en halagos hacia ella: “Eres un gran ejemplo de una mujer muy valiosa para nosotras las mexicanas, Dios te bendice”, aseguró una seguidora. “Eres una mujer valiente, como se dice en México, los tienes bien puestos… Que Dios te bendiga y te proteja siempre”, escribió alguien más. Image zoom Credit: IG Eleazar Gomez, IG Tefi Valenzuela Mientras, desde sus stories, Stephanie Valenzuela agradeció a otras mujeres como Jeanette Karam, Elia Ezrré y Vanessa López, que se animaran a sacar a la luz los episodios de violencia que ellas también habían vivido a manos del mismo actor a la vista de los últimos acontecimientos.

