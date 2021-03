"No voy a decir lo que me parece justo o no", dice Tefi Valenzuela tras libertad condicional de Eleazar Gómez Se dictó libertad condicional por tres años a Eleazar Gómez tras ser acusado por Stephanie Valenzuela de agresión en intentó de ahorcamiento. La víctima se pronunció al respecto. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El juez a cargo del proceso legal de Eleazar Gómez, quien permanece en prisión desde noviembre de 2020 tras ser acusado de agresión física e intento de ahorcamiento contra Stephanie Valenzuela, le ha otorgado al actor libertad condicional por tres años luego de reconocer su delito ante la víctima y las autoridades. Ahora, la influencer da a conocer su sentir ante esta disposición jurídica. "Me vieron llegar muy tranquila, [porque iba] pensando que asistía a una audiencia de revisión de medidas cautelares. Sin embargo, habían otras solicitudes y hoy Eleazar Gómez estará bajo libertad condicional", expresó Valenzuela en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Dije, desde el día uno, que me iba a conformar con lo que el juez dijera, iba a acatar lo que dijera, así que no voy a decir lo que me parece justo o no me parece justo porque dije que lo iba a dejar en manos de la justicia". La intérprete de "Cumbia de despedida" considera que si la libertad del actor y tres años de terapia "son las medidas que ellos consideraron, pues me va tocar aceptarlas". Pese a todo, está satisfecha de haber demostrado que tenía razón. "Nadie va a poder poner en tela de juicio mi demanda, ni lo que declaré, ni mi verdad; porque al fin y, en honor a la verdad, Eleazar aceptó su culpabilidad delante del juez, delante mío", advirtió. Eleazar Gomez Tefi Valenzuela Image zoom Credit: IG Eleazar Gomez, IG Tefi Valenzuela SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Voy a seguir con mi vida, con mis sueños", Tefi Valenzuela Además, hizo un llamado para que las víctimas acudan a la justicia."Estuvo bien denunciar; no me arrepiento por un minuto. Sé que hice lo correcto; hoy se sabe que dije la verdad. Las invito a que denuncien; siempre denuncien para dejar este tipo de precedentes y que no vuelva a pasarle a otras mujeres", enfatizó. Tefi Valenzuela ha decidido cerrar definitivamente este capítulo. "Por mi parte voy a seguir con mi vida, con mis sueños", concluyó.

