Tefi Valenzuela y Carolina Sandoval revelan cómo escaparte de un amor tóxico y abusivo Carolina Sandoval y Tefi Valenzuela —la modelo peruana, exnovia del actor Eleazar Gómez, acusado de violencia doméstica— comparten consejos para identificar una relación tóxica y librarte de una pareja abusiva. Mira el video. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Carolina Sandoval y Tefi Valenzuela grabaron un video compartiendo señales de alerta de una relación tóxica. La presentadora venezolana y la modelo peruana unieron fuerzas para revelar a sus seguidores cómo liberarse de una pareja abusiva. Valenzuela denunció a su exnovio, el actor mexicano Eleazar Gómez, por maltrato y agresión física. Tefi Valenzuela comparte tips en el video para reconocer a un narcisista. "No quiere que andes con tus amigos, te va a alejar de todo el mundo", dice. "Te manda a hacer un tatuaje con él", añade Valenzuela, mostrando uno que tiene en su brazo. "Te bombardea con un amor perfecto por 21 días, tiene poder de manipulación absoluto sobre tu mente, tiene cambios de humor repentinos, en la mañana te quiere y en la noche no. Siempre es un mentiroso compulsivo", concluye la modelo. Carolina Sandoval y Tefi Valenzuela Image zoom Credit: Gabe Ginsberg/WireImage; Facebook/Tefi Valenzuela Al terminar de grabar el video, donde aparecen ambas en traje de baño, Sandoval añade: "No perdonen a ningún desgraciado". Valenzuela también fue la invitada de "El almuerzo con Caro". Sandoval le hizo preguntas picantes como "¿Tú eres de las que se acuesta la primera noche?" a lo que Valenzuela respondió: "Tú no te puedes acostar con el chico el primer día. Te puedes morir de ganas, pero aguántate aunque sea unas tres citas porque si no ya no te van a tomar en serio". Las amigas hablaron de temas de pareja. "Si una mujer dice que ha dormido con más de 10, ya que monte un burdel", dice Sandoval. "Es muy importante que un hombre tenga buen tamaño allá abajo", añadió la influencer venezolana, comenzado un debate sobre amantes pasados de ambas. La también cantante peruana habló con Sandoval en El trasnocho con Caro después de denunciar la agresión de Gómez. "Salí gritando por mi vida", dijo entonces Valenzuela. "No vas a encontrar un motivo para que esté justificada una agresión, ni verbal, ni psicológica; pero física, peor aún... No pienso quitar mi denuncia porque eso es real, es la verdad y es lo correcto. Estoy cumpliendo con mi deber de denunciar. Como mujer, estoy evitando que otra mujer sea agredida". Si quieres registrarte gratuitamente al evento Poderosas Virtual, donde Carolina Sandoval y otras estrellas participarán en paneles y charlas sobre sus vidas y labor, ingresa a: https://peopleenespanol.com/poderosas-2021. Poderosas Virtual tendrá lugar el próximo 26 de marzo, a las 8 p.m., hora del este de Estados Unidos.

