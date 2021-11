Otra tragedia en el rodaje de Alec Baldwin: técnico podría perder el brazo por una araña venenosa El equipo de Alec Baldwin se ha visto nuevamente en apuros luego de que una araña venenosa mordiera en el brazo a un técnico de iluminación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Set de Rust Set de Rust | Credit: Serge Svetnoy/Facebok Luego de tres semanas de la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins en el set de Rust, el equipo de rodaje de la película de Alec Baldwin se ha visto nuevamente en apuros luego de que una araña venenosa picara en el brazo a un técnico de iluminación. Según reportó Sky News, el técnico de iluminación Jason Miller fue mordido por una araña ermitaña parda, abundantes en América del Norte y que inoculan un fuerte veneno que puede provocar una infección de sangre y necrosis. El equipo de la película comenzó una recaudación de fondos en la plataforma Just Giving Page para ayudar a Miller, quien fue hospitalizado y sometido a varias intervenciones quirúrgicas. Set de Rust Set de Rust | Credit: Serge Svetnoy/Facebok Este incidente tiene lugar en medio de las investigaciones y la polémica generada tras la muerte de Hutchins por el disparo accidental de Baldwin. Halyna Hutchins Halyna Hutchins | Credit: Halyna Hutchins/Instagram Según Serge Svetnoy, quien se desempeñaba como electricista en el set de la película, la muerte de Hutchins fue culpa de la "negligencia y la falta de profesionalismo". "Estoy seguro de que teníamos profesionales en todos los departamentos, excepto uno: el departamento responsable de las armas. No hay forma de que una mujer de 24 años pueda ser una profesional en armería; no hay forma de que su amigo más o menos de la misma edad de la escuela, el vecindario, Instagram o Dios sabe de donde, pueda ser un profesional en este campo", sostuvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con Sky News, varios miembros del equipo de Rust denunciaron irregularidades en el rodaje que se llevaba a cabo en Nuevo México. Entre otras cosas, por las condiciones de trabajo, los largos viajes que tenían que hacer desde Albuquerque hasta las locaciones del filme, la falta de hoteles cercanos donde quedarse e incluso por el ambiente de trabajo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Otra tragedia en el rodaje de Alec Baldwin: técnico podría perder el brazo por una araña venenosa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.