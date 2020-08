"¡Te quiero mucho!" Juan Soler envía el mensaje más cariñoso a Itatí Cantoral Tras la muerte de la mamá de la actriz, su compañero argentino de La Mexicana y el Güero le dedicó un mensaje lleno de significado que no puedes perderte. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado viernes 28 de agosto se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Itatí Zucchi, la mamá de Itatí Cantoral y viuda del cantante y compositor mexicano Roberto Cantoral. Ayer sábado, la actriz mexicana se pronunció acerca del triste hecho con esta linda foto del pasado junto a su mamá: https://www.instagram.com/p/CEfi-Z-gbtH/ “¡Gracias mamá por tanto amor! Celebremos la Santa Misa por la mejor mujer del mundo, mi mejor amiga, mi madre. 8:30pm se realizará una misa vía YouTube y Facebook, enlaces en mi biografía. Te extrañamos Mi Vida”, escribió Itatí. La actriz compartió más fotos del recuerdo para homenajear a su mamá hoy, en su primer domingo sin ella: https://www.instagram.com/p/CEhkSstgUPh/ “Mi mejor amiga , mi cómplice, ¡el amor de mi vida! Bailando juntas mi madre y yo”, recordó Itatí bajo la dulce instantánea. https://www.instagram.com/p/CEhke7BgJV4/ “¡Siempre juntas!”, escribió su hija bajo un retrato de ambas en blanco y negro. “¡Siempre!”, contestó la simpática Consuelo Duval. “Ni la muerte las separará. Te abrazo tan fuerte, mi amiga amada”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz Fabiola Guajardo también pasó por su muro a dejar sus condolencias. Pero el que sin duda no podía dejar de dar el pésame a Itatí Cantoral era su querido compañero Juan Soler, su coprotagonista en “La Mexicana y el Güero” con quien la mexciana derrocha química en la pantalla. El argentino compartió esta foto juntos, sobre la que escribió el mensaje más cariñoso: Image zoom “Querida Itatí: Hoy se divide el camino y empiezas tú, a ser la madre que marca el rumbo de tu familia. Decidir si vas a transitar o trascender. Tu mami y tu papi hicieron de ti un gran ser humano. Honrar sus vidas es lo que sigue. Te quiero mucho. Aquí tu amigo. Que tiene el corazón pleno de agradecimiento hacia ti”, finalizó el atractivo argentino.

