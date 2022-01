Lorena Meritano responde a críticas por cambio de look "Comprendo que su vida debe ser una mierd*", contestó Lorena Meritano cansada de las críticas a su físico. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lorena Meritano Lorena Meritano | Credit: Mezcalent Lorena Meritano dejó atrás su larga cabellera para iniciar el nuevo año con un nuevo look. "Renacer de adentro hacia afuera. Animarse, evolucionar, dejar ir. Gracias [Daniel Sánchez] por acompañarme y realizarme estupendamente este nuevo look 2022", escribió la actriz en el pie de las fotos que compartió en su popular cuenta de Instagram. De inmediato, los comentarios positivos no se hicieron esperar. La cantante y actriz Maribel Guardia comentó: "Te ves bella de todas las maneras. Feliz año muñeca. Dios contigo". Por su parte, Jomari Goyso dijo: "qué bella". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN lorena meritano cambio de look lorena meritano cambio de look Credit: Lorena Meritano IG Critican el nuevo look de Lorena Meritano Si bien la mayoría de los comentarios fueron positivos, no dejaron de faltar algunos cibernautas que protestaron ante el nuevo look de Lorena. "¡No me gusta! Te quedaba mejor el largo. Y de verdad eres muy sobreactuada", opinó una seguidora. Ante la crítica, Meritano, a quien se le diagnosticó un cáncer de seno en el 2014, no solo publicó el mensaje en su feed de Instagram sino que respondió de la mejor manera a las críticas a su melena y hacia su persona. "¿Por qué una mujer como María Alejandra, quien en su foto de perfil tiene a un bebé y debería estar agradecida con la vida, entra a una red social a hacer esto?", planteó la actriz. lorena meritano contesta criticas Credit: Lorena Meritano IG La actriz invita a que no juzguemos ni critiquemos al prójimo "Y no es conmigo porque es con ella misma y con su propio espejo que está enojada. Está llena de dolor y frustración y evidentemente comprendo que su vida deber ser una mierd* o tiene mucha bronca, dolor o resentimiento guardado en su corazón y se la desquita conmigo que no tengo el gusto de conocerla". "Es muy fácil escribir desde el impulso y ganar al otro. Nos invito a todos a no reaccionar, no dañar, no juzgar, no señalar, no criticar, y si vamos a decir o escribir algo que edifique y no destruya". La han criticado anteriormente... No es la primera vez que Meritano se defiende de los insultos. A principios de diciembre la argentina hizo públicos los ataques y las críticas a su físico de las que fue víctima y aprovechó para contestar a sus haters. lorena meritano cambio de look Credit: Lorena Meritano IG "No saben la cantidad de gente que bloqueé, una que me mandó un mensaje de que me ponga a comer porque soy muy fea, otra que me mandó un mensaje diciendo que tengo voz de hombre y soy horrible… Yo no sé qué les pasa, qué desayunarán", contó en sus historias de Instagram. Lorena Meritano Lorena Meritano | Credit: IG/Lorena Meritano Lo que más le sorprendió es que "son mujeres con hijos que hablan de Dios. Es extraño ¿no?", dijo contrariada y sin entender este sinsentido.

