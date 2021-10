Te presentamos al hermano de Andrea Legarreta Andrea Legarreta tiene un hermano mayor que lleva por nombre Mauricio ¿quién es y a qué se dedica? Aquí toda la información. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Andrea Legarreta no duda en mostrarse públicamente con su esposo Erik Rubín y sus hijas, Mía y Nina, no ocurre lo mismo con otros familiares con quienes suele ser más reservada. Sin embargo, aprovechó el cumpleaños de su hermano mayor, Mauricio, para dedicarle un emotivo mensaje de felicitación". "¡¡Cumple años mi hermanito lindo!! Mi Muri, Mauricio Legarreta. ¡¡Te amo hermanito!! ¡¡Dios te dé todas las bendiciones que mereces!! ¡¡Gracias por tantos juegos y risas! Gracias por tanto amor!! ¡¡Que sea un gran año para ti!! ¡¡Te amoooo infinito!!", escribió Andrea en su cuenta de Instagram y acompañó el mensaje con una imagen donde la conductora de Hoy está acompañada de sus dos hermanos cuando todos eran niños. Pero ¿quién es Mauricio? El primogénito de la familia Legarreta es un político mexicano que actualmente es diputado por el estado de Guerrero. Tiene tres hijos, Santiago, Nano y Xime. Andrea legarreta, look del dia, falda de cuero Credit: Instagram/Andrea Legarreta SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En su cuenta de Instagram cuenta con 33 mil seguidores, en Twitter con 21,520. La primera red social la utiliza para mostrar sus viajes, vida personal, el amor que tiene por sus hijos y también se convirtió en su plataforma de campaña electoral. Mientras en la segunda prefiere abordar temas o proporcionar servicios relacionados con el estado que representa, aunque también dedica uno que otro mensaje para su familia. Andrea Legarreta y su hermano Mauricio Credit: Mauricio Legarreta Instagram Por el tipo de mensajes que Mauricio y Andrea Legarreta intercambian en sus redes sociales, se puede mostrar la cercanía y el cariño que se tienen entre ambos. Incluso, tienen alguna que otra imagen juntos.

