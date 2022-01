¿Te gusta cantar? ¡Podrías convertirte en el nuevo vocalista de Calibre 50! La famosa agrupación lanzó una convocatoria para encontrar a su nuevo cantante tras la salida de Edén Muñoz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado fin de semana, el rumor que por meses había mantenido a los fanáticos del famoso grupo Calibre 50 con los nervios de punta, se convirtió en realidad luego de que su vocalista Edén Muñoz, se despidiera para siempre del cuarteto que lo respaldó durante 12 años. El reconocido cantautor finalmente tomó la difícil decisión de separarse del grupo que lo llevó al estrellato para perseguir su carrera como solista. Ahora, el famoso cuarteto busca a su nuevo vocalista. La agrupación lanzó una convocatoria digital por medio de la cual espera encontrar al nuevo talento que continúe con el éxito plasmado por su exacordeonista. "Oficialmente se abrió la convocatoria para todas las personas que tienen el talento en la música. Si amas cantar y tocar algún instrumento, es muy importante que participes en esta dinámica", expresó el guitarrista Armando Ramos, a través de las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los interesados deberán enviar un vídeo interpretando dos de los más grandes éxitos del grupo: 'Contigo' y 'El Corrido de Juanito', al sello discográfico de la agrupación. Los participantes tendrán hasta el 4 de febrero para enviar sus grabaciones. "Únete a nosotros para seguir escribiendo esta bonita historia de éxitos", dijo el músico. Pero los rumores de quien tomará el espacio de Muñoz ya empezaron a rondar. A través de memes y comentarios en redes, los fanáticos del grupo apuestan a que será el exvocalista de Banda El Recodo, Carlos Sarabia. "No manchen mi razaaaaa me tienen a puras carcajadas con esas fotos", respondió el cantante sin aclarar el rumor. No obstante, la banda asegura que revisará cada vídeo que participe en la convocatoria. Por su parte, Muñoz se unió a la compañía de representaciones Lizos Music, que tiene bajo sus filas a Banda MS, por lo que se podría pensar que pronto compartirán escenario. Por ahora, el cantautor parece estar acostumbrándose a ser el único en tener que dar la cara por su proyecto. "Se acabó y no sé qué vaya a pasar, mi vida no se va a acabar, me va a costar…", cantó Muñoz en su cuenta de Instagram.

