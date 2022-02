¿Qué pasará con los tatuajes que Christian Nodal tiene de Belinda? Durante su romance, Christian Nodal se tatuó en tres ocasiones en honor de su novia Belinda, ahora surge la duda de qué hará el cantante con ellos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La historia de amor que inició el agosto de 2020 entre Belinda y Christian Nodal ha llegado a su fin. Causa sorpresa porque en mayo del año pasado el cantante llevó a cabo una romántica petición de matrimonio en un exclusivo restaurante de España; incluso mencionó que tendría cinco hijos con su prometida. La pareja se mostraba muy enamorada y dispuesta a estar junta para toda la vida; quizá por ello, el intérprete de "De los besos que te di" no dudó en realizarse una serie de tatuajes en honor de la actriz, tal como ocurrió con otras de sus parejas sentimentales. Así, el también compositor primero se dibujó parte del rostro de la intérprete de "Amor a primera vista"; lo hizo ocupando toda la parte de sus senos. Así, se pueden apreciar, en negro, los grandes ojos de la protagonista de la telenovela Cómplices al rescate mirando fijamente al frente. Posteriormente, Nodal imprimió, entre su oreja y la barba derecha, la palabra "Beli" en el mismo tono que el anterior. El tercero también lo tatuó en su cara, es en color rojo y lo colocó en la parte superior derecha de la frente, justo arriba del ojo; se trata de la palabra "Utopía" con un corazón, en honor a una canción de su ahora exnovia. Belinda y Christian Nodal - DO NOT REUSE Credit: Foto por Alex Córdova para People en Español SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué sucederá con todos estos dibujos permanentes en el cuerpo del representante del género regional mexicano? Cabe recordar que Lupillo Rivera se había grabado el rostro de Belinda y en un brazo, poco después decidió taparlo por completo; pero no fue el único el mago Chris Angel también se puso un dibujo en el pecho con la palabra "Beli" para halagar a la cantante. Como la ruptura es aún muy reciente, quizá cuando Christian Nodal esté más recuperado decida si los tatuajes los borrará con láser, grabará otro dibujo sobre ellos o bien, decide ponerles una capa de pintura tal como hizo el hermano de Jenni Rivera. Habrá que esperar a conocer su decisión; por lo pronto, los memes al respecto están a la orden de día circulando por la web. Belinda Por su parte, Belinda reapareció tras este anuncio, posteando en una historia de su red social un mensaje de su madre.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Qué pasará con los tatuajes que Christian Nodal tiene de Belinda?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.