Te contamos todo acerca del tatuaje de Julián Figueroa que tenía relación con Joan Sebastian Julián Figueroa tenía en uno de sus brazos un tatuaje que tenía una relación directa con su padre Joan Sebastian y que dio a conocer de manera pública. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Julián Figueroa nació tras la relación sentimental que Maribel Guardia mantuvo con Joan Sebastian. Por ello, el joven cuya muerte se anunció el 10 de abril de 2023, tenía muchos rasgos de ambos famosos. Sin embargo, en algún momento, reveló que tenía en su brazo un tatuaje que estaba relacionado con El poeta del pueblo y que según el muchacho de 27 años significaba "fe, amor y suerte". Dicho grabado, que había puesto en la parte inferior del brazo derecho que estaba dedicado, justamente, a su padre. "Es el fierro de su ganadería y, además, es un lema de su vida: la cruz, el corazón y la herradura", como declaró hace tiempo al programa estadounidense de televisión El gordo y la flaca (Univisión). "[Mi mamá] casi me deshereda. Dice que está muy bonito pero que está muy grande, demasiado tarde. Aparte, si traigo las enseñanzas de mi padre en el alma por qué no traerlas también en la piel". Julian Figueroa y Joan Sebastian Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De manera personal, Figueroa le agregó un cráneo en alusión a la muerte; de la cual, era plenamente consciente. "Creo que el tiempo y la muerte nos delimitan", expresó en 2022 al programa estadounidense de televisión La mesa caliente (Telemundo). "La muerte y el tiempo son nuestras limitantes y si tú eres consciente de que tienes el tiempo limitado, y que está la muerte presente, aprovechas la vida". Julián Figueroa Credit: Julián Figueroa Instagram Ahora esas historias se quedan como parte de las anécdotas en la vida de Julián Figueroa a quien le sobreviven su hijo José Julián, su viuda Imelda Garza Tuñón y su madre Maribel Guardia.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Te contamos todo acerca del tatuaje de Julián Figueroa que tenía relación con Joan Sebastian

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.