Yomico Moreno y Stefano Alcántara impregnan su arte en el cuerpo de famosos como Maluma y Dwayne Johnson Conoce a Yomico Moreno y Stefano Alcántara quienes están detrás de los tatuajes de los famosos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien el arte del tatuaje es una costumbre añeja, cada día son más las personas que disfrutan de grabar su piel. Así, hay surgidos diversos especialistas que incluyen en su lista a personajes del medio artístico. Uno de estos profesionales es Stefano Alcántara, quien tiene entre sus clientes a famosos como Maluma, Alex de Maná y Dwayne Johnson, entre otros, sabe la importancia de hacer este tipo de trabajo en otra persona. "El hecho de pintar en un cuerpo es algo súper especial; uno puede pintar en lienzos, murales, lo que sea, que me gustaba también por mi carrera de diseñador gráfico y pintor. El tatuaje es una respuesta que uno tiene, tiene una alegría, es todo un proceso, no es tan rápido. El pintor, por ejemplo, puede pintar, tomar un break de ciertas horas y regresar", mencionó Alcántara a People en Español. "En cambio en el tatuaje no, tienen que ser largas horas sesiones para que el cliente pueda continuar. Es una convivencia entre los dos lados. Es una situación única un tatuaje como forma de arte. En el tatuaje tienes a otra persona al frente, es un ser vivo. Eso fue lo que me cautivó del tatuaje". Pero el trabajo del también pintor no se quedó solo en un estudio, es cocreador del New York Empire State Tattoo Expo que se ha convertido en uno de los eventos de este tipo más importante a nivel mundial; en el cual, este año tuvo como coanfitrión a Yomico Moreno. "Para mí es honor haber empezado y haber tenido el éxito de esta convención por tantos años ya. Y cada año tener un nuevo host es algo súper importante", comentó. Stefano Alcántara y Yomico Moreno Credit: Cortesía: Stefano Alcántara SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Y este año fue Yomico el host junto conmigo", agregó. "Por primera vez, dos latinos en la convención más importante de esta país y una de las más importantes del mundo. Es algo único tener dos latinos en la gran manzana. Ser dos latinos la cara en nuestro rubro que es el arte del tatuaje". Yumiko no dudó en hablar de lo que representa para él ser parte de este evento. "Súper contento de dar un poquito de identidad a Nueva York, a lo que la representa que es una ciudad construida por inmigrantes", comentó. "Y que este año sea la representación latina, ahora que los latinos están tan fuerte en el mundo". Maluma y Stefano Alcántara Credit: Cortesía: Stefano Alcántara Pero crear una Expo de esta magnitud, requería algo más que reunir a profesionales del tatuaje; así que para crear un sello de distinción se busca que sean los artistas más destacados los que participen. "Había viajado por muchas convenciones, haciendo muchas alrededor del mundo, Sudamérica, aquí en Estados Unidos, dando seminarios y todo", explicó Stefano. "Hay mucha gente que quiere entrar, pero todavía no llegan a esa puerta para poder calificar", Stefano Alcántara Stefano Alcántara Credit: Cortesía: Stefano Alcántara "Mi socio me planteó crear una convención de alto nivel", continuó. "En este caso tiene un riguroso nivel de calidad para entrar a esta convención, casi por invitación. Entonces, hay mucha gente que quiere entrar, pero todavía no llegan a esa puerta para poder calificar para entrar. Así fue como nació, tratando de hacer un evento de alto nivel en Nueva York". De acuerdo con Stefano Alcántara, este año se reunió a más de 700 tatuadores que estarán ubicados en tres pisos del Empire State. Además, se contará con el mezcal "de mi gran amigo Maluma". "Es una reunión muy poderosa para el mundo del tatuaje. Este año, diría, es algo muy especial", concluyó.

