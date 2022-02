Tatuador de Lupillo dispuesto a borrar los tatuajes que se hizo Nodal en honor a Belinda... ¡y gratis! Desde que Christian Nodal comunicara que su relación con Belinda había terminado, muchos se han preguntado qué pasará con los tatuajes que se hizo en honor a la cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que Christian Nodal comunicara a todos sus seguidores que su relación con Belinda había llegado a su fin, se ha especulado acerca de qué pasará ahora con los tatuajes en honor a la cantante que el mexicano tiene en su cuerpo. ¿Borrarlos o sustituirlos? Pues alguien ahora ha ofrecido algunas ideas de cómo hacerlo. Se trata del tatuador Antonio Morales, más conocido como Tanke Rules, quien también ayudó a cubrir el suyo a Lupillo Rivera, quien cuando tuvo una relación con Belinda también se tatuó su rostro en el brazo. Belinda, Lupillo Rivera Credit: Mezcalent "Mi recomendación sería utilizar lo que ya tenemos tatuado para realizar un tatuaje completamente diferente. Todo esto para evitar dañar la zona más de lo necesario porque un tatuaje es una cicatriz", declaró Morales contó a Ventaneando. Según dijo, la mejor opción para cubrir el tatuaje con la mirada de la cantante es usando una máscara. "Yo recurriría a la idea de transformarlo en una máscara de Hannya, que es un recurso tradicional japonés que hace alusión a una mujer celosa transformada en demonio. La idea es muy sencilla: agregar una máscara en los ojos, que en este caso, está en el pecho del señor Nodal. También recomiendo modificar los ojos un poquito, tal vez poner un poquito más de negro en los párpados para que se ven demoníacos", sostuvo. Asimismo, aconsejó que el tatuaje que tiene Nodal detrás de la oreja y que dice "Beli" se podría convertir en las palabras "Believe" o "Bélico". Belinda y Christian Nodal Credit: Mezcalent.com (2) Por otra parte, el tatuaje "Utopía", que hace alusión a un disco de Belinda, el tatuador cree que el mexicano debe conservarlo, por el significado de la palabra en sí. Sobre el precio que podrían tener estos trabajos, Morales explicó que estaba en plena disposición de no cobrar un centavo al cantante. "Yo trabajó por sesiones, una sesión dura como 6 horas como mínimo, yo cobro como 4,500 pesos por la sesión de 6 horas, pero para el señor Nodal yo lo haría gratis. Lo acabaría en dos sesiones, o si tiene mucha tolerancia al dolor, podemos hacerlo en una sesión de 12 horas. Es doloroso y cansado. Lo recomendable es hacerlo en dos días continuos", aseguró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego de que hace unos días Nodal anunciara el fin de su relación, Belinda se mantuvo en total silencio sobre el tema. Solo se le vio saliendo al extranjero y huyendo de la mirada pública en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este miércoles fue que la cantante española compartió unas palabras con sus seguidores, donde asegura estar triste. "Estos días han sido difíciles. Vds. más que nadie, saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho…", dijo. "Les pido que nuestra energía sea amor y respeto hacia los demás. Empiezo una nueva etapa en mi vida concentrándome en estar bien, tanto espiritualmente como profesionalmente".

