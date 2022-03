¡Al Fin! Tatuador de Christian Nodal confirma que se borró los ojos de Belinda ¡Confirmado que Christian Nodal ya no tiene los ojos de Belinda tatuados en el pecho! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El tatuador Rafael Valdés, quien ha tenido el lujo de tatuar el cuerpo de celebridades como Marc Anthony, los Beckham, Kyle Kenner, Demi Lovato, Alejandro Fernández o el Canelo, confirmó lo que hasta ahora muchos estaban sospechando: ¡Christian Nodal ya no tiene los ojos de Belinda en el pecho! Hasta el momento solo se tenía la confirmación de que el cantante de regional mexicano había modificado el tatuaje dedicado a su exnovia que estaba en la zona más visible, o sea, el de las letras "Beli" que se dibujó en la cara. memes ruptura belinda y nodal Credit: Twitter Aunque la influencer Chamonic sugirió que el joven de 23 años también habría modificado el tatuaje con los ojos de Belinda que llevaba en el centro del pecho, aún no se sabía a ciencia cierta si por fin lo había hecho. Ahora Valdés ha asegurado que fue él quien dibujó los símbolos del póker encima de las letras "Beli", y también quien tapó los ojos de la cantante española, según confirmó a Univision. De acuerdo con sus declaraciones, el primero que tapó se hizo de manera muy fácil, pero el segundo "fue algo muy complicado y duramos toda la noche tatuando". Belinda y Christian Nodal Credit: Mezcalent.com (2) "Los ojos ya no están", dijo Valdés, quien indicó que aún el nuevo tatuaje no ha sido terminado. Cuando le preguntaron si estaría dispuesto a tatuar a Belinda, este respondió que nunca se lo han prohibido, pero que respeta su trabajo. ¡Al parecer prefiere no meterse en líos! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los servicios que ofrece Valdés abarcan tarifas que no bajan de los $5,000. Según explicó, no tiene un estudio de tatuaje fijo porque ofrece servicio VIP y se traslada hasta la casa de los famosos a hacer su trabajo. Por ejemplo, a donde más lejos ha llegado tatuando es hasta Londres, a la casa de los Beckman.

