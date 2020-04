Tatiana está de regreso con una sorpresa que involucra a muchos famosos Tatiana está trabajando en un importante proyecto para el cual ya le confirmaron su participación muchos famosos como Lucero, Alicia Villarreal y Pedro Fernández. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si bien Tatiana no para de trabajar con sus espectáculos para niños, tiene tiempo de no grabar un nuevo material discográfico; sin embargo, ya prepara un nuevo álbum de temas infantiles que realizará en colaboración con cantantes reconocidos por interpretar música dirigida a un público más adulto. “Invité a todos mis amigos cantantes, a cantar infantil conmigo a dueto”, reveló Tatiana al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “La primera que voy a grabar es con Yuri”. RELACIONADO: Tatiana rompe el silencio sobre la parálisis facial que sufrió Image zoom Además de la cantante veracruzana ya tiene confirmada la participación de otros famosos que además interpretan diferentes géneros musicales como regional mexicano, ranchero y banda, entre otros. Confesó que está abierta a cantar con quienes quieran unirse a este importante proyecto en su vida; el cual, lo ha estado trabajando desde algún tiempo. “También tengo dueto con Pedro Fernández, con Lucero”, agregó. “[también con] Edwin Luna de La Tracalosa de Monterrey, La Leyenda, con Pesado, con Alicia Villarreal y todos los que se sumen”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por otro lado, la Reina de los Niños reveló que su hijo menor, Andrik, está comenzando su camino como cantante y músico; además, dio a conocer que el joven, de 19 años de edad, realiza todo el proceso creativo, lo cual la tiene sumamente orgullosa. “[Andrik] aquí está [en su casa] en el estudio”, comentó. “No es que esté cegada, es que si es muy talentoso. Está componiendo sus canciones; está tocando él todo los instrumentos”. Tatiana dejó claro que su vástago no quiere hacer una carrera profesional a la sombra de su madre, por el contrario, quiere hacerse un nombre por esfuerzo propio. “Andrik dice ‘no quiero que la gente me conozca o me reconozca o me aplauda, o lo que sea, porque soy tu hijo’”, explicó. “Lo entiendo perfectamente y lo respeto”. Advertisement

