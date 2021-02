Close

Tatiana será parte de un libro infantil De Reina de los niños a reina de las historias infantiles; ahora Tatiana será un personaje en un libro dedicado a los pequeños. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras dedicarse por varias décadas a cantarle al público infantil, Tatiana es conocida como La reina de los niños. Ahora, explora una nueva faceta en pro de los pequeños de la casa y se convertirá en Claudine uno de los personajes del libro Sarita Libúh y el misterio después del puente, que, además del texto impreso, tendrá versiones en audiolibro y digital para que sea de fácil acceso. RELACIONADO: Tatiana rompe el silencio sobre la parálisis facial que sufrió Image zoom Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images "Creo que debemos fomentar la lectura y no nada más la de chismes o revistas, sino la lectura interesante, como la historia de este libro", advirtió Tatiana al diario mexicano El Universal. "Se dice que no hay tiempo para leer un libro, pero para leer el celular sí tenemos tiempo. Creo que tenemos que actualizarnos. A lo mejor no podemos ir a comprar un libro o no tenemos tiempo de ir a una biblioteca como antes, pero [con ayuda de la tecnología] ya lo tienes al alcance de la mano [en los dispositivos digitales]". La historia, escrita por Monserrat Curriel, está llena de magia y luz. En la cual, el rol que encarna la cantante permitirá promover diversas enseñanzas importantes en los chiquillos. "Los valores son el respeto a los seres humanos, a las diferencias, no importa de grandes o pequeños", agregó. "El agradecimiento, que es algo importante que me han inculcado desde que era niña". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tatiana aprovechó hacer un llamado a los padres para que fomenten en sus hijos el hábito a la lectura o "tener audiolibros". Además, sugirió que estén al cuidado de los contenidos que los pequeños ven en la web y los guíen para que vivan y aprendan conforme a su edad. "Creo que es importante que los papás no dejen tan abiertas las redes sociales a los niños, que haya cierto control porque ahora tienen toda la información en la palma de su mano", concluyó. Sarita Libúh y el misterio después del puente estará en preventa a partir de marzo y su lanzamiento del formato impreso y virtual se llevará a cabo el próximo mes de mayo.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Tatiana será parte de un libro infantil

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.