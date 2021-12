Tatiana rompe el silencio tras haber estado hospitalizada

"Bien hinchada por el suero, pero, gracias a Dios, me atendieron muy bien. Les agradezco tanto porque me recibieron del avión y me llevaron en ambulancia", explicó al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "No [tuve] miedo, pero decía 'me estoy volteando al revés y al derecho, ya necesito suero o algo' y me dolía muchísimo. Estaba doblada del dolor del estómago. Ya me había pasado que me dio tifoidea e infección intestinal, pero nunca en un avión. Entonces no sabía qué hacer y el vuelo de Ciudad de México para acá dura dos horas y media, muy largo, y sí me aguanté mucho el dolor. Pero llegando me atendieron muy bien".