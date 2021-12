¡Tatiana reaparece en redes luego del susto en el hospital! La popular actriz y cantante conocida como la Reina de los Niños ha reaparecido en redes con el mismo entusiasmo de siempre y al parecer está de vuelta al trabajo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tatiana Tatiana | Credit: Tatiana/Instagram Luego del inesperado incidente que llevó al hospital a Tatiana, la popular actriz y cantante conocida como la Reina de los Niños ha reaparecido en redes con el mismo entusiasmo de siempre y al parecer está de vuelta al trabajo. La estrella mexicana compartió una historia en Instagram ya montada en un avión desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey, aunque no especificó cuál era su destino. También apareció rodeada de colegas, indicando que había vuelto al trabajo, aunque no dejó de mostrar los caldos que se sigue tomando para recuperarse por completo. El pasado 23 de diciembre Tatiana dejó saber a sus seguidores de Instagram que había sido hospitalizada a causa de una infección intestinal severa. "Uno a veces tiene que estar corriendo y comer lo primero que ve... comí un sandwich de camino al aeropuerto a CDMX, todo el vuelo de 2 horas estuve con diarrea y vómito, llegué con infección intestinal severa y aterrizando en CD. Juárez me llevaron al hospital, estuve canalizada con suero, antibiótico y medicamentos para el dolor intenso", contó. "La vida del artista parece glamorosa pero lo qué pasa detrás son cosas como correr un kilómetro con maletas por cambios de sala, comer donde se pueda y lo que se pueda por falta de tiempo, dormir chueca en carretera o aviones, pero todo vale la pena, es parte del show... todo se olvida arriba del escenario al verlos y escucharlos cantar y sentir su cariño!!!!... Y como digo en mi conferencia YO PUEDO", dijo la actriz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar del susto, Tatiana no pierde la sonrisa en el rostro y no dejó pasar la oportunidad de felicitar a sus fans por Navidad. "Les deseo una muy feliz navidad y que tengan una maravillosa nochebuena. No desaprovechen ninguna oportunidad de hacer felices a otros", escribió en Instagram.

