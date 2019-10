Tatiana, la reina de los niños, sufre parálisis facial sin perder el humor La animadora infantil es toda una profesional y no detiene sus compromisos laborales. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tatiana, la reina de los niños, sufre parálisis facial. La misma animadora infantil lo anunciaba en un video en sus redes con mucha alegría y sentido del humor: "El show debe continuar… Me dio parálisis facial pero pronto se me quitará. Gracias por su cariño y como dice mi canción sonríe, sonríe (Aunque sea de lado)" "Siempre he sido transparente con ustedes, les he contado todo lo que ha pasado en mi vida y más, y si esto puede ayudar a alguien, pues que lo tomen en cuenta. Me dio parálisis facial el día de ayer, bajándome del avión por la baja de defensas, de dormir lo suficiente, la vida del artista y por el cambio de clima principalmente". "Hay que tomar las cosas con humor", afirma antes de explicar que ya acudió a dos hospitales en los Estados Unidos y que está bajo tratamiento. La buena noticia es que es algo temporal y se repondrá completamente. Desde luego, esta mujer sigue al pie de la letra la famosa máxima de the show must go on, y comprueba que es una gran profesional que cumple con sus compromisos incluso en los momentos más difíciles. De todos modos el stress parece jugar un factor importante, así que ¡cuídate, Tatiana! Le preguntamos a la famosa doctora mexicana Diane Pérez por qué suceden este tipo de parálisis y qué podemos hacer para prevenirlas. Esto fue lo que nos respondió. "La parálisis facial o parálisis de Bell suele ocurrir a raíz de una infección provocada por un virus. Generalmente se presenta en personas que tienen las defensas bajas, ya sea por algún padecimiento o por falta de sueño y exceso de estrés. Aunque en la mayoría de los casos se resuelve sola en un máximo de 6 meses, puede tratarse con antiinflamatorios esteroides, fisioterapia, en ocasiones medicamentos antivirales y vitaminas B6 y B12. Para prevenirla se recomienda alimentarse sanamente, dormir suficiente y procurar reducir el estrés". Advertisement

Close Share options

Close View image Tatiana, la reina de los niños, sufre parálisis facial sin perder el humor

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.