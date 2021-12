Tatiana, la Reina de los Niños, hospitalizada de urgencia La popular presentadora mexicana Tatiana, conocida como la Reina de los Niños, fue hospitalizada de urgencia en Ciudad Juárez, México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tatiana Tatiana | Credit: Tatiana/Instagram La popular presentadora mexicana Tatiana, conocida como la Reina de los Niños, fue hospitalizada de emergencia en Ciudad Juárez, México, por complicaciones de salud inesperadas. ¿Qué fue lo que realmente le sucedió a la cantante? La cantante relató todo en su cuenta oficial de Instagram, donde dejó saber a sus seguidores que se había tratado de una infección intestinal severa. "Uno a veces tiene que estar corriendo y comer lo primero que ve... comí un sandwich de camino al aeropuerto a CDMX, todo el vuelo de 2 horas estuve con diarrea y vómito, llegué con infección intestinal severa y aterrizando en CD. Juárez me llevaron al hospital, estuve canalizada con suero, antibiótico y medicamentos para el dolor intenso", contó. En el momento en que Tatiana compartió la noticia, afortunadamente ya iba de camino al hotel a descansar. "Ya nos vamos al hotel a descansar y dieta blanda... a las 8 p.m. es mi show de aquí, tuve excelentes atenciones en el hospital de acá 🙏🏼 me cuidaron muy bien. Ya estoy bien", dijo. "La vida del artista parece glamorosa pero lo qué pasa detrás son cosas como correr un kilómetro con maletas por cambios de sala, comer donde se pueda y lo que se pueda por falta de tiempo, dormir chueca en carretera o aviones, pero todo vale la pena, es parte del show... todo se olvida arriba del escenario al verlos y escucharlos cantar y sentir su cariño!!!!... Y como digo en mi conferencia YO PUEDO", aseguró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los seguidores de Tatiana se mostraron preocupados por su salud y le desearon pronta recuperación. "Que te recuperes muy pronto amiga"; "a la guerra solo van los guerreros 👏 ❤️ aliviánate. Saludos"; "la vida de los artistas es muy ajetreosa y pública, que se mejore, el show tiene que continuar!!"; "qué mal, a recuperar y para estar al 💯", "ánimo a recuperarse", le dijeron.

