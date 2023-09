Madre de la cantante Tatiana dice que se comunica con extraterrestres Diana Perla Chapa, la madre de la cantante mexicana Tatiana, asegura que se comunica con seres de otros planetas. Mira sus declaraciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La madre de la cantante Tatiana hace sorprendentes declaraciones. Diana Perla Chapa, la madre de la estrella mexicana, dice que habla con seres de otros planetas desde su niñez. Según Chapa, desde hace más de tres décadas, se comunica con extraterrestres. Chapa fundó hace 33 años el Ovni Club Nuevo León México para reunir a personas fascinadas por los extraterrestres y compartir sus vivencias. Ella ha dado conferencias sobre el tema y espera pronto lanzar un documental. Un recuerdo de su niñez, cuando tenía 9 años, la marcó para toda la vida. "Yo estaba en la alberca con mis primos y me acuerdo que vi esta bola colorada, una bola muy roja como de fuego", reveló a Al rojo vivo (Telemundo). "Yo volteo y veo que esta bola va como haciendo zigzag". Tatiana Credit: ROBERTO SCHMIDT/AFP via Getty Images Luego dijo haber visto ovnis plateados. "Eran siete y estaban perfectamente alineados como si tuvieran una cuerda, y se metieron en medio de la montaña", relató. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tatiana Credit: Ray Tamarra/Getty Images En entrevista con Ventaneando (TV Azteca) hace unos años, Chapa habló sobre un objeto volador no identificado que vio en mayo del 2006 en el Cerro de las Mitras en Monterrey. Incluso lo grabó en video, el cual fue autentificado por expertos en esta materia. "Fíjate como flota o vuela, y nunca cambia la velocidad, no cambia la altura. En ese lugar no puedes volar nada, no puede acercarse un helicóptero, mucho menos un parapente o un papalote, nada, porque la corriente es tan fuerte que te avienta a kilómetros. Y este objeto ni se mueve. ¿Cómo te puedes explicar eso?", reportó. "Nunca ha habido explicaciones de ese video y está considerado como el décimo de los videos más extraños en el mundo". Ella misma entrevistó a expertos buscando respuestas a lo que había visto y grabado. "Entrevisté a un piloto y me dijo 'de ninguna manera, nada que yo conozco puede flotar o volar así'. Entrevisté a un astrónomo y me dijo 'pues eso entra en la categoría de ovni, objeto volador no identificado'", dijo Chapa en aquel entonces. Hasta ahora la cantante Tatiana no ha dado declaraciones sobre este tema.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Madre de la cantante Tatiana dice que se comunica con extraterrestres

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.