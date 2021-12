¡Felices fiestas! Mira las postales navideñas de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Lourdes Stephen Credit: Cortesía de Lourdes Stephen/ Vanesa Agostini Fotografía Llegó la época navideña y es momento de mandar tarjetas felicitando a nuestros seres queridos. Muchos famosos se esmeran en crear postales navideñas únicas, con fotos familiares, como esta de la presentadora dominicana Lourdes Stephen y su hijo Michael Victor. ¡Muchas de estas tarjetas requieren glamurosas sesiones fotográficas y son toda una producción de vestuario y decoración! Disfrútalas a continuación... Empezar galería Carolina Sandoval Carolina Sandoval Credit: Cortesía de Carolina Sandoval/ Rafael Arevalo La presentadora, influencer y empresaria venezolana Carolina Sandoval posó junto a sus hijas, su esposo y dos invitados de honor: Mickey y Minnie. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Bárbara Bermudo y Mario Andrés Barbara Bermudo Credit: Cortesía de Barbara Bermudo En exclusiva, la presentadora, empresaria y motivadora puertorriqueña Bárbara Bermudo compartió este retrato en casa con su esposo, el presentador Mario Andrés Moreno y sus tres princesas. 2 de 10 Ver Todo Fabián Ríos y Yuly Ferreira Fabían Ríos Credit: Cortesía de Fabían Ríos Los actores colombianos Fabián Ríos y Yuly Ferreira posaron junto a sus hijos, su sobrino y su mascota, frente a su arbolito de Navidad en su hogar en Miami. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Michelle Galván Michelle Galván Credit: Cortesía de Michelle Galván/ @alanphillip La copresentadora de Primer Impacto (Univision) Michelle Galván —aquí junto a su esposo, el chef y empresario mexicano Fer Guajardo—cumplió su sueño de ser mamá con la llegada de su hija Megan. 4 de 10 Ver Todo Chiquibaby Chiquibaby Credit: Kike Flores La copresentadora de Hoy día (Telemundo) Chiquibaby celebrando junto a su esposo la primera Navidad de su hija Capri Blu. 5 de 10 Ver Todo Jessica Carrillo Jessica Carrillo Credit: Cortesía de Jessica Carrillo La presentadora de Al Rojo Vivo (Telemundo) Jessica Carrillo disfruta más que nunca esta época festiva con su hijo Matías y su esposo Raúl Ángeles. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Andrea Legarreta y Erik Rubín La actriz y presentadora mexicana Andrea Legarreta compartió en Instagram este retrato familiar. "Lo que verdaderamente importa", escribió junto a una foto con su esposo, el cantante Erik Rubín y sus hijas frente a su arbolito navideño. 7 de 10 Ver Todo Alessandra Villegas La presentadora venezolana Alessandra Villegas posando junto a su hijo Daniel Alejandro, fruto de su relación con el presentador Daniel Sarcos. 8 de 10 Ver Todo Lele Pons Y Lele Pons le dio un toque sensual a la celebración navideña con esta sesión de fotos en traje de baño en una playa en Miami. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Adamari López "Les enviamos muchísimo cariño y deseamos que pasen unas lindas fiestas", escribió Adamari López junto a esta hermosa postal con su hija Alaïa. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

