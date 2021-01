Close

Causa controversia el anuncio de la muerte de la Chica Bond y estrella de Charlie's Angels Tanya Roberts, estrella de la serie Charlie's Angels y Chica Bond, murió a los 65 años debido a una infección urinaria. Su muerte fue anunciada un día antes de ella morir, cuando aún estaba viva. ¿Qué pasó? Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La muerte de la actriz Tanya Roberts ha conmovido al mundo y su anuncio causó controversia y confusión. La Chica Bond y estrella de la serie Charlie's Angels murió a los 65 años. La muerte de Roberts fue confirmada el martes, aunque fue anunciada prematuramente el lunes, cuando ella aún estaba viva. Todo fue producto de una confusión. Según reportes, la actriz colapsó en su casa el 24 de diciembre después de pasear a sus perros. Roberts fue llevada al hospital donde la conectaron a un respirador porque tenía dificultad al respirar, aunque supuestamente no tenía coronavirus. Sus representantes confirmaron a People que la causa de la muerte de la actriz fue debido a una infección urinaria. Image zoom Credit: (Walt Disney Television via Getty Images Photo Archives/Walt Disney Television via Getty Images) Su pareja anunció que había muerto el lunes, al parecer por error. Lance O'Brien, quien fue su pareja durante dieciocho años, se enteró de que la actriz aún estaba viva en plena entrevista televisiva. Mientras hablaba con un reportero del programa Inside Edition el lunes, los médicos de la unidad de cuidados intensivos donde estaba internada, le confirmaron que aún no había muerto. "El hospital me está diciendo que está viva", dijo O'Brien en el programa, rompiendo a llorar de alegría. "Me están llamando del equipo de cuidados intensivos". Desafortunadamente falleció el martes, al día siguiente. Image zoom Credit: (Walt Disney Television via Getty Images Photo Archives/Walt Disney Television via Getty Images) Roberts —cuyo verdadero nombre era Victoria Leigh Blumstarred— actuó en la película de James Bond A View to a Kill y en la serie That '70s Show. También es recordada como "la reina de la jungla" en su rol protagónico de Sheena y como la intrépida Julie Rogers de la serie Charlie's Angels. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Getty Images Su amigo y representante Mike Pingel habló con The Hollywood Reporter después de su partida. "Estoy devastado", dijo. "Ella era brillante y bella, y siento que nos arrebataron una luz. Era un ángel, era la persona más dulce que podrías conocer y tenía un corazón inmenso. Ella amaba a sus fanáticos y no creo que se daba cuenta de lo mucho que ella significaba para ellos". Image zoom Credit: (Walt Disney Television via Getty Images Photo Archives/Walt Disney Television via Getty Images) Muchos de sus personajes nos inspiraron y nos hicieron soñar. Que en paz descanse.

