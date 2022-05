¡Tremendo golpazo! Tanya Charry sufre accidente en su conexión con El gordo y la flaca Ya estaba todo listo para conectarse con sus compañeros del show de Univision, cuando de repente ¡zas! La conductora sufrió una caída de lo más aparatosa que quedó grabada por las cámaras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Estaba apunto de hacer su reporte diario con El gordo y la flaca. Desde la habitación de su casa donde tiene todo el equipo, Tanya Charry ultimaba detalles del set desde donde hace sus piezas. Pero apenas unos minutos antes de hacerlo, la periodista sufrió una aparatoso accidente que acabó con todo el set que tenía montado. Tanya se tropezó con uno de los escalones donde se sube para posar frente a la cámara y la caída fue estrepitosa. Con el susto ya pasado, la propia protagonista de este momento quiso compartirlo con sus seguidores. Las cámaras de seguridad de su habitación captaron el momento de principio a fin y, aunque la cosa no llegó a mayores, pudo haber sido peor. "Esperen hasta el final... ¿Quién dijo que la televisión es fácil? Esto me pasó ayer minutos antes de salir al aire en El gordo y la flaca y aún con dolor tuve que presentar mi historia, y si deslizas mira que tuve que salir con la sonrisa de 'aquí no ha pasado nada'. ¡Ay Dios! Tremendo cascarazo me pegué. El que se ría le dejo de seguir", bromeó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque finalmente todo quedó en un susto, la realidad es que la caída la dejó adolorida por un rato. Algo que supo disimular muy bien durante su intervención en el show donde ni se le notó. Tanya Charry Tanya Charry | Credit: IG/Tanya Charry Las imágenes fueron mostradas en el programa y fue inevitable que sus compañeros se echaran unas risas, sobre todo sabiendo que la cosa no había sido tan grave como pudo ser. Incluso Raúl de Molina, muy observador de los detalles, le preguntó si ella y su marido dormían separados por aquello de que en la sala donde Tanya retransmite sus noticias cuenta con dos camas. "Es el apartamento de huéspedes", le aclaró la conductora.

