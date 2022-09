¡Tanya Charry comparte las primeras imágenes de su bebé! Tanya Charry ha compartido con sus seguidores otra sorpresa más relacionada con su embarazo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace solo unos días Tanya Charry reveló a todos sus seguidores que estaba en espera de su primer bebé. El declaraciones exclusivas a People en Español, la periodista colombiana de 47 añs afirmó que estaba viviendo un momento único. "Estoy feliz, es más bonito que como lo soñaba", dijo. Ahora la reportera de El gordo y la flaca (Univision) ha compartido con sus seguidores otra sorpresa más relacionada con su embarazo. Se trata de la primera imagen de ultrasonido de su bebé, algo tan emocionante que Charry no quiso dejar de mostrar a sus seguidores. "Les presento al nuevo miembro de la familia Jiménez-Charry..! Qué tal esta belleza chupando dedo..! 😍😍😍😍 ustedes que creen que será Niño o niña? 💗💗💗💙💙💙 hagamos apuestas..!!!", escribió la periodista en Instagram. Como era de esperar, la colombiana recibió muchísimos mensajes y felicitaciones por la noticia que ha alegrado a todos: "Qué bellloooo Dios lo bendiga😍"; "Dios bendiga a tu ángel. Que siga creciendo fuerte y sano. ❤️❤️❤️❤️"; "muchas felicidades. Dios te bendiga. Me alegra enormemente por ti 😍"; "será un niño🍼"; "bbvio it's a Boy 👦🏻 💙", le dijeron. La presentadora, quien congeló sus óvulos cuando tenía 33 años, comezó el pasado mes de marzo el proceso de fertilización in vitro junto a su esposo Sebastián Jiménez, con quien se casó el 7 de agosto del 2021 en Coconut Grove, FL. Tanya Charry Tanya Charry | Credit: IG/Tanya Charry "Siempre había querido ser mamá, siempre. Estuve casada y había estado embarazada y perdí el bebé", reveló Charry a People en Español. "Había hecho de todo para ser mamá. Había querido adoptar y había sido complicadísimo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien Charry hasta pensó tener su hijo sola, Jiménez llegó a su vida para cambiarlo todo. "Desde antes que nos casáramos, como tenía tantos deseos de ser mamá y encontrar una persona que también lo quisiera ser, me acuerdo que una vez estábamos en el gimnasio y estábamos hablando por texto", dijo. "Nuestra relación primero fue a larga distancia. Yo en Miami y él en Los Ángeles. Y él me pregunta: '¿Te gustaría tener hijos? Porque a mí me encantaría, y a Zoe [hija de Jiménez] también le encantaría'. Casi me caigo de la caminadora", relató.

