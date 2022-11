¡Exclusiva! Tanya Charry habla sobre su embarazo, su baby shower y cómo decorará el cuarto de su bebé ¡Tanya Charry espera un varón! La reportera de El gordo y la flaca (Univision) habla en exclusiva sobre su baby shower y cómo decorará el cuarto de su hijo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tanya Charry reveló que espera un varón junto a su esposo Sebastián Jiménez. La copresentadora de El gordo y la flaca (Univision) habló en exclusiva con People en español sobre su embarazo, cómo será su baby shower y la decoración que escogió para la habitación de su principito. "Baby shower me encantaría, pero más que por los regalos es porque me encantaría reunirme con todas mis amigas que quiero con el alma, y que desde que estoy en Los Ángeles las veo poco", admite la colombiana. "Muchas son mamás y necesito sus tips. De hacerlo, definitivamente lo haría en Miami porque es donde están la mayoría de mis amigas. En Barranquilla, Colombia, están preparándome uno pero todo depende si el médico me da permiso para viajar. Cada viaje que he hecho ha sido con la previa autorización de él", dice Charry. Tanya Charry Baby Reveal Credit: Dawlin Photography / @dawlinphotography Su parto está programado para marzo y ella espera que sea natural. "Mi preparación ha sido tranquila. Oigo un podcast todos los días que se llama Brilla en tu embarazo que lo encontré por casualidad, y hago mucha meditación para que el bebé esté tranquilo", revela. "Creo que por eso no se mueve mucho. Ya empecé a hacer ejercicios para embarazadas, y a los seis meses comienzo a tener clases especiales para el parto. Estoy pensando en tener una doula, que es como una partera pero que te ayuda no solo en el momento del parto, si no a prepararte en el proceso y después del parto". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tanya Charry Credit: Dawlin Photography / @dawlinphotography Decorar la habitación de su bebé la llena de ilusión. "Honestamente nosotros no hemos puesto ni una figurita en el cuarto que hemos designado para el nuevo miembro de la familia", confiesa. "Tenemos algunas cositas que nos han regalado, pero aún no hemos empezado a arreglarlo". "Queremos decorarlo con muchos animalitos, en especial tucanes, pero creo que eso tal vez cambiará cuando vayamos a ver decoraciones. Lo que sí queremos es hacerlo nosotros mismos. No contratar a nadie para que lo haga. Creo que lo lindo es que lo podamos hacer nosotros tres y que los tres escojamos el tema", dice sobre su esposo y su hijastra Zoe, de 12 años. "La habitación del bebé va a quedar al lado de la de Zoe, así que espero que no llore mucho en la madrugada porque ella tiene el sueño muy ligero". Tanya Charry Baby Reveal Credit: Dawlin Photography / @dawlinphotography

Hasta ahora ha tenido un embarazo radiante, sin muchos malestares. "La verdad es que comparado a las historias que yo he oído a mí me ha ido súper bien. Nada de malos síntomas, mareos o vómitos", dice Charry, de 47 años. "He podido viajar, seguir trabajando y aunque en un principio mi embarazo pudo haber sido considerado de alto riesgo, ya el médico dice que este es de los más normales". Tanya Charry Credit: Dawlin Photography / @dawlinphotography También ha podido mantener un peso saludable. "La barriga no me ha crecido mucho, a veces cuando digo que estoy embarazada tengo que mostrar bien la barriga", cuenta risueña. "¡Parece que me hubiera comido una pizza entera yo sola. Como yo siempre he sido delgada, la gente sí nota que estoy un poco rellenita. Hasta ahora he subido 15 libras y el bebé está pesando una libra". Sin duda la futura mamá tiene un brillo especial.

