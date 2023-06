¿Lili Estefan dejó atrás la soltería? Tanya Charry cree que anda "en algo" ¡por este motivo! Mira lo que sucedió este martes en vivo en el programa El gordo y la flaca (Univision). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lili Estefan Lili Estefan; Tanya Charry | Credit: Instagram Lili Estefan; Instagram Tanya Charry La cercanía entre Shakira y Lewis Hamilton volvió a acaparar minutos este martes en el programa El gordo y la flaca (Univision). La reportera Tanya Charry elaboró un reportaje sobre la vida amorosa del piloto de Fórmula 1 con la intención de tratar de averiguar si sería una buena pareja para la cantante y llegó a la conclusión de que "no le gustan las relaciones serias" después de ver el "listado fugaz de conquistas de mujeres bellas, ricas y famosas" que tiene a sus espaldas. Pero no fue Shakira sino Lili la que terminó robándose todo el protagonismo y la atención tanto de Charry como de Celinés Toribio, quien estaba en el estudio como conductora invitada. "Yo creo sí que es un hombre que en este momento para Shakira… Creo que a lo mejor es lo que necesita Shakira, todo rápido…", comentó de lo más jocosa la conductora cubana. "Yo creo que Shakira la pasaría bien por un tiempo, no sé si sería el definitivo, pero sí la pasaría bien". Lili, quien se divorció del padre de sus hijos a principios de 2020, aseveró por experiencia propia que lo menos que quiere Shakira ahora es casarse otra vez. "Te lo digo yo, 25 casada, 3 de novia y después 2 divorciándome. No", dijo. "Lo mínimo que uno quiere es eso". "Todo el mundo te lo desea y yo entiendo que todo el mundo me pide ay Lili… pero I´m late (voy tarde), pero no después de tantos años", señaló. Tanya Charry Tanya Charry; Lili Estefan | Credit: Instagram El gordo y la flaca Los comentarios de Lili llamaron mucho la atención de Charry, quien no pudo evitar dejar a un lado el tema de Shakira para comentar lo siguiente a la conductora: "Lili, perdóname un momentico, pero tú estás en algo porque cada día te veo así más sarandosa, como dices tú. Tú estás en algo". "Ya yo te dije que yo estoy en algo", comentó entre risas la conductora. "Estoy divirtiéndome es lo que te dije". Mira el video SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ella sigue tratando de investigar haciéndome una de esas entrevistas que ella hace largas y lo mío es todo velocidad, rápido", agregó de lo más pícara. ¿Será que Lili dejó atrás la soltería?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Lili Estefan dejó atrás la soltería? Tanya Charry cree que anda "en algo" ¡por este motivo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.