En medio de su grave enfermedad, la madre de Tanya Charry le hace el mayor regalo a su hija La periodista compartió con sus seguidores uno de los momentos más felices de su vida. A pesar del delicado estado de salud de su madre, ocurrió algo mágico que dejó a todos sin palabras. "No se imaginan lo hermoso que se siente". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio de sus vacaciones, de visitas familiares y reencuentros inolvidables, Tanya Charry vivió uno de esos momentos que se convierten en eternos e inolvidables en la vida de uno. Cercana y amorosa con su público en las redes, quiso hacerles partícipes de un logro personal que sobrepasa cualquier premio. Un regalo que vino de la mano de su madre, quien padece una dura enfermedad mental: el Alzhéimer. Desde su cama y con una actitud positiva, la que se requiere tener ante las personas que la padecen, Tanya le pidió algo que parecía casi imposible recibir. Sin embargo, se dio y la cámara pudo recoger este hecho tan lleno de amor. "El Alzheimer hace olvidar, ¡pero el AMOR hace recordar! Mi mami había olvidado dar besos y mi hermana Irina y mi sobrino Emilio empezaron a hacer con ella la terapia de los besos que consistía en darle muchos besos y esperar que ella hiciera lo mismo. Mi mami sintió tanto el amor que volvió a aprender a dar besos. No se imaginan lo hermoso que se siente volver a recibir un beso de mi madre", escribió en su perfil de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las imágenes son conmovedoras y hablan por sí solas. En medio de esa nube mental que sufren quienes viven en primera persona esta condición mental, su progenitora recordó el gesto más noble de amor para con su hija que venía a visitarla. Un gesto que inundó de alegría y emoción los ojos y el corazón de la también conductora de televisión que generosamente lo publicó con el fin de demostrar que el amor todo lo puede, incluso en los momentos más duros de la vida. "La mejor manera de empezar el 2022. Disfrutando de una sonrisa de mi madre, disfrutando estar a su lado y sentir que con esa sonrisa y su mirada tierna ¡sabe que soy su hija Tanya!", expresó junto a estas tiernas fotografías. La reportera de El gordo y la flaca inició el 2022 con un viaje a su amada Barranquilla para visitar a los suyos y vivir experiencias tan hermosas como esta que quedará por siempre grabada en lo más profundo de su ser. ¡Miles de besos a las dos!

