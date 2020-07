Horas después de su compromiso, Tanya Charry comparte el 'drama' de su anillo A pocos días de haberse comprometido con su pareja Santiago, la colaboradora de El gordo y la flaca contó el disgusto que se llevó con la preciosa sortija. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Generalmente es ella quien nos sorprende con sus reportajes y entrevistas en su programa El gordo y la flaca, pero en esta ocasión la sorpresa era para ella. El novio de Tanya Charry le pidió matrimonio en vivo y frente a las cámaras del show de Univision. La complicidad de Lili Estefan ayudó mucho para que se produjera el mágico momento. Tanto la periodista como su pareja Sebastián nos hicieron vivir un momento de auténtico cuento de hadas que nos emocionó desde el otro lado del televisor. Día después de la entrega del anillo, nuestra querida Tanya compartió con sus seguidores en redes un pequeño disgustillo ¡y es que no le queda! Parece que la talla no es la correcta y, muy a su pesar, tuvo que llevarlo a la joyería Image zoom Tanya Charry "El anillo me queda grande", dijo con mucho pesar desde Tiffany, lugar donde su prometido adquirió la espectacular joya de su dedo anular. Fue tanta la penita que sintió al saber que tardarían dos días en ajustárselo que lanzó una pregunta al público. "¿Qué hago? ¡Díganme!", dijo refiriéndose a si lo reparaba o se lo llevaba a casa, aunque le quedara tan suelto. Image zoom Tanya Charry IG/Tanya Charry Al final no nos contó qué hizo pero seguro que la espera merecerá la pena. La querida comunicadora compartió también orgullosa en sus redes el momento que paralizó a todos donde el amor de su vida le hizo la propuesta más importante de todas. "Hace un año la vida me sorprendió con el hombre más maravilloso del mundo", comenzó su escrito. Aunque tardó un poco en contestarle por los nervios, lo volvió a hacer a través de esta publicación, ¡por si no había quedado claro! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Dios lo trajo a mi vida para amarnos y ser felices y hoy nuevamente me sorprende pidiéndome que me case con él en vivo y mientras presentaba mi segmento en El gordo y la flaca. Yo me quedé sin palabras y en shock. ¡Hasta me tardé en darle el sí! Te amo Sebastián, amo a Zoe y amo amarte. ¡Y sí quiero casarme contigo!", escribió en sus redes. ¡Muchísimas felicidades parejita, gracias por este momentazo!

Close Share options

Close View image Horas después de su compromiso, Tanya Charry comparte el 'drama' de su anillo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.